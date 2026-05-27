YCMOU Summer Exams: यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाच्या उन्हाळी परीक्षांना अमरावतीत एआय निगराणीची साथ

पुसद : यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाच्या उन्हाळी मे-जून २०२६ परीक्षांना बुधवारी अमरावती विभागात शांततापूर्ण, शिस्तबद्ध आणि तंत्रज्ञानाच्या सक्षम निगराणीखाली सुरुवात झाली. पहिल्याच दिवशी विभागातील पाच जिल्ह्यांमधील तब्बल ३५ हजार २१६ विद्यार्थ्यांनी परीक्षेला हजेरी लावली..प्राप्त माहितीनुसार, २७ मे रोजी सकाळच्या सत्रात २८ हजार ७४५ तर दुपारच्या सत्रात ६ हजार ४७१ विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली. अमरावती विभागातील एकूण ८३ परीक्षा केंद्रांवर परीक्षा प्रक्रिया सुरळीतपणे पार पडत आहे..यंदाच्या परीक्षेचे प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे प्रथमच एआयआधारित सीसीटीव्ही नियंत्रण प्रणालीचा वापर करण्यात आला आहे. पारंपारिक परीक्षा पद्धतीपेक्षा एक पाऊल पुढे जात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने परीक्षा प्रक्रियेवर बारकाईने देखरेख ठेवण्यात येत आहे. या प्रणालीमुळे पहिल्याच दिवशी विविध परीक्षा केंद्रांतून विभागीय नियंत्रण कक्षात १२५ अलर्ट प्राप्त झाले असून, त्यावर तातडीने लक्ष केंद्रित करण्यात आले..कुलगुरू डॉ. संजीव सोनवणे यांच्या सूचनेनुसार अमरावती विभागीय केंद्राने प्रत्येक विद्यार्थ्याला समान संधी व समान न्याय मिळावा, या भूमिकेतून परीक्षा व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक करण्यावर भर दिला आहे. विभागीय संचालक डॉ. जयंत वडते यांच्या मार्गदर्शनाखाली केंद्रसंयोजक, पर्यवेक्षक, सहाय्यक व इतर कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रभावी समन्वय निर्माण करण्यात आल्याने परीक्षा प्रक्रिया अधिक शिस्तबद्ध आणि विश्वासार्ह पद्धतीने राबविली जात आहे..एआय कॅमेऱ्यांमार्फत प्राप्त होणाऱ्या प्रत्येक अलर्टवर विभागीय नियंत्रण कक्षातील अधिकारी व कर्मचारी सातत्याने लक्ष ठेवून आहेत. परीक्षा केंद्रांवरील हालचालींचे निरीक्षण करून संभाव्य त्रुटी अथवा प्रक्रियात्मक बाबींवर संबंधित केंद्रांना तत्काळ मार्गदर्शन करण्यात येत आहे. त्यामुळे परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि कार्यक्षमतेत लक्षणीय वाढ झाल्याचे चित्र आहे..मागील हिवाळी परीक्षांच्या तुलनेत यंदाची परीक्षा अधिक सक्षम नियंत्रण व्यवस्था, तांत्रिक निगराणी आणि प्रभावी समन्वयाच्या बळावर अधिक सुरळीत व विश्वासार्ह पद्धतीने सुरू असल्याचे चित्र आहे..पुसदमध्ये दोन परीक्षा केंद्रांवर १,४७५ विद्यार्थीपुसद शहरात यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठांतर्गत दोन अभ्यासकेंद्रांवर परीक्षा केंद्र कार्यरत आहेत. गुणवंतराव देशमुख शिक्षण महाविद्यालय येथे सकाळच्या सत्रात १२५ तर दुपारच्या सत्रात २२५ विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली..तर वत्सलाबाई नाईक महिला महाविद्यालय येथे सकाळच्या सत्रात ६७५ व दुपारच्या सत्रात ४५० विद्यार्थ्यांची उपस्थिती नोंदविण्यात आली. दोन्ही परीक्षा केंद्रांवर मिळून सकाळच्या सत्रात ८०० आणि दुपारच्या सत्रात ६७५ असे एकूण १ हजार ४७५ विद्यार्थी परीक्षेला उपस्थित होते.