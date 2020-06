युवक काँग्रेसचा उपक्रम; 'डॉ. श्रीकांत जिचकर लिडर्स फेलोशीप'ची घोषणा

पुणे : काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते श्रीकांत जिचकार यांच्या स्मृतिदिनाचे औचित्य साधत महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँगेसतर्फे 'श्रीकांत जिचकर लिडर्स फेलोशिप' या योजनेची सुरवात होत असल्याची माहिती काल (ता. ०२) युवक काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष सत्यजीत तांबे यांनी दिली.

'डॉ. श्रीकांत जिचकर लिडर्स फेलोशीप' म्हणजे नेमकं काय?

या फेलोशिप अंतर्गत काँग्रेसच्या मंत्र्यासोबत युवकांना सहा महिने काम करण्याची संधी मिळेल. पुढील ४ वर्षात एकूण २८८ तरुण/तरुणींना फेलोशिप देण्याची योजना आहे. याची नोंदणी आज (ता. ०२) पासून सुरू होत असून महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसच्या सोशल मीडिया हँडल्सवर ऑनलाईन नोंदणीप्रक्रियेसाठी लिंक उपलब्ध आहे. नोंदणीप्रक्रियेची शेवटची तारीख १५ जुलै आहे. निवड झालेल्या उमेदवारांना १ डिसेंबर पासून काम करण्याची संधी मिळेल. महाराष्ट्र युवक काँग्रेसच्या सरचिटणीस व प्रवक्त्या रिशिका राका व सोशल मीडिया राज्य समन्वयक प्रविणकुमार बिरादार या कार्यक्रमाचे समन्वयाचे काम पाहणार आहेत.

महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसने सातत्याने नवनवीन तरुणांना व्यासपीठ उपलब्ध करून देऊन त्यांच्यातील नेतृत्वगुणांना वाव देण्याचा प्रयत्न केला आहे. मागील दीड वर्षांत वेक-अप महाराष्ट्र, सुपर 60, युवा जोडो अभियान अशा विविध कार्यक्रमातुन सामान्य कुटुंबातील युवकांना राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी युवक काँग्रेसने सातत्याने प्रयत्न केले आहेत. याच प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून डॉ. श्रीकांत जिचकर लीडर्स फेलोशिप कार्यक्रम जाहीर करत आहोत, असेही सत्यजीत तांबे यांनी सांगितले आहे.

On occasion of the death anniversary of Dr. Shrikant Jichkar, Maharashtra Youth Congress announces - Dr. Shrikant Jichkar Leaders Fellowship Program... a unique opportunity to work with Congress Ministers in Maharashtra. Apply online before 15th July 2020 on google link given. pic.twitter.com/7ZXf4afuA0

— Satyajeet Tambe (@satyajeettambe) June 2, 2020