Dasara Melava: राज्यात दसरा मेळाव्यावरुन महाभारत होणार, शिवसेनेचा शिंदे गटाला इशारा

घराचे कर्ज फेडण्यासाठी पत्नीचा छळ; माहेरून 20 लाख आणण्याची मागणी

जळगाव : घराचे कर्ज फेडण्यासाठी माहेरहून २० लाख रुपयांची मागणी करत विवाहितेला मारहाण केल्याचा प्रकार घडला आहे. तालुका पोलिस ठाण्यात या प्रकरणी पतीसह सासरच्या मंडळींविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. (Harassment of wife to pay house loan Demand to bring 20 lakhs Latest Jalgaon News)