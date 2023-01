वाशीम : सरकारी शाळांचा दर्जा खालावल्याचं कारण सांगत पालक कायम नाक मुरडताना दिसतात. तर दुसरीकडं व्यावसायिक बनलेल्या खासगी शाळांसाठी भरमसाठ पैसा खर्च करत असतात.

पण सरकारी शाळाच का भारी असतात याचं एक चांगलं उदाहरण समोर आलं आहे. ही अशी आशी शाळा आहे जी केवळ एकाच विद्यार्थ्यासाठी भरते, विशेष म्हणजे या विद्यार्थ्याला सरकारच्या सर्व सुविधाही मिळतात. (Zilla Parishad primary school in Ganeshpur village of Washim district runs only for one student)

एएनआयच्या माहितीनुसार, वाशिम जिल्ह्यातील गणेशपुर या गावात ही शाळा आहे. या गावची लोकसंख्या १५० असून इथल्या जिल्हा परिषदेच्या शाळेत केवळ एकाच विद्यार्थ्यानं अॅडमिशन घेतलंय. विशेष म्हणजे गेल्या दोन वर्षांपासून एकाच विद्यार्थ्याचं अॅडमिशन असूनही त्याच्यासाठी ही शाळा दररोज भरते.

विद्यार्थ्याला मध्यान्ह भोजनंही मिळतं

विशेष म्हणजे, या शाळेत एकच शिक्षक आहेत. या शिक्षकाचं नाव किशोर मानकर असं असून ते या विद्यार्थ्याला सर्व विषय शिकवतात. या विद्यार्थ्याला सरकारच्या सर्व सुविधा मिळतात ज्यामध्ये मिड-डे मिल अर्थात मध्यान्ह भोजनाचाही समावेश आहे.

शाळेत राष्ट्रगीतही होतं

सकाळी १०.३० ते १२.०० वाजेपर्यंत ही शाळा भरते. या शाळेत सर्व नियमांच पालन केलं जातं. यामध्ये शाळेची सुरुवात राष्ट्रगीतानं होते, त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांसाठी सरकारच्या सर्व सुविधाही दिल्या जात आहेत. या विद्यार्थ्याला मी स्वतः सर्व विषय शिकवतो, असं शिक्षण किशोर मानकर यांनी सांगितलं आहे.