ZP Election : जिल्हा परिषद निवडणुकीत चिन्ह आरक्षित करायचंय? उद्यापर्यंत अर्ज करा

ZP Polls Symbol Reservation Process And Last Date मुंबई, ता. १३ : राज्य निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी असलेल्या आणि विशिष्ट अटींची पूर्तता करणाऱ्या नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षास जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत तात्पुरत्या स्वरूपात निवडणूक चिन्ह आरक्षित करून हवे असल्यास १५ जानेवारी २०२६ पर्यंत अर्ज करणे आश्यक आहे, असे राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे. .जिल्हा परिषदेच्या आज जाहीर झालेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार दोन दिवसांतच १६ जानेवारी २०२६ पासून नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्यास सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे एखाद्या जिल्हा परिषदेच्या (पंचायत समिती वगळून) गेल्या निवडणुकीत एखाद्या नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त पक्षाने अटींची पूर्तता केली असल्यास अशा पक्षाला १५ जानेवारी पर्यंत जिल्हाधिकाऱ्यांकडेअर्ज करावा लागेल. त्यावर १६ संबंधित जिल्हाधिकारी जानेवारीपर्यंत निर्णय घेतील. .संबंधित नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त पक्षाला ते चिन्हे संबंधित जिल्हा परिषद निवडणुकीपुरतेच आरक्षित असेल. आयोगाकडे नोंदणी असलेल्या अमान्यताप्राप्त पक्षाने एखाद्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या मागील सार्वत्रिक निवडणुकीत एकूण जागांपैकी किमान पाच टक्के जागा जिंकल्या असणे आवश्यक आहे.