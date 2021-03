लग्न सोहळ्याहून घरी जात असताना झालेल्या अपघातात डॉक्टर जागीच ठार

आडुळ (औरंगाबाद): अज्ञात वाहनाच्या धडकेत दुचाकीस्वार डॉक्टर जागीच ठार झाल्याची घटना औरंगाबाद-सोलापुर राष्ट्रीय महामार्गावरील भालगाव फाटा (ता.औरंगाबाद) शिवारात शुक्रवारी (ता.५) रोजी मध्यराञीच्या सुमारास घडली. ञिंबक नरसिंग बमनात असे मयत डॉक्टराचे नाव आहे. ञिंबक नरसिंग बमनात वय ५० वर्षे,राहणार निहालसिंग वाडी (ता.अंबड) हे दुचाकी क्रमांक एमएच २० डिके ९८७४ शुक्रवारी (ता.५) रोजी डोंगरगाव ता. फुलंब्री येथे एका नातेवाईकाच्या लग्न सोहळ्याच्या कार्यक्रमासाठी गेले होते. कार्यक्रम आटोपुन ते परत आडुळ कडे परत येत असतांना शुक्रवारी मध्यराञीच्या सुमारास त्यांच्या दुचाकीला भालगाव फाटा फाटा येथे एका अज्ञात वाहनाने जोराची धडक दिली यात ञिंबक बमनात हे जागीच ठार झाले. Corona Updates: औरंगाबादकरांच्या चिंतेत वाढ; मागील 24 तासांत कोरोना रुग्णांची... अपघाताची माहिती मिळताच चिकलठाणा पोलिस ठाण्याचे पोलिस उपनिरीक्षक श्री. पी. बी. ठुबे, चालक विशाल लोंढे यांनी घटनास्थळी धाव घेवुन वाहतूक सुरळीत केली. या अपघाताची नोद चिकलठाणा पोलिस ठाण्यात घेण्यात आली असून पुढील तपास ठाण्याचे सहायक पोलीस निरीक्षक विश्वास पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली बिट जमादार नारायण कटकुरी, श्री. थोरे करीत आहेत. सदरील अपघात शुक्रवारी मध्यरात्री एक वाजेच्या सुमारास घडला, अपघात मध्यरात्री घडल्याने मृतदेह बराच वेळ घटनास्थळी पडुन होता त्यामुळे मृतदेहाच्या अंगावरुन दुसरे वाहन गेल्याने मृतदेह रक्तबंबाळ स्थितीत होता.

Web Title: Aurangabad accident news The doctor died on the spot accident while going home wedding ceremony