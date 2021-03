गावभर शोककळा! मुलाच्या अंत्यसंस्काराची तयारी सुरु असताना आईनेही सोडले प्राण

ब्राम्हणगाव (औरंगाबाद): येथील हिरालाल खंडु गांगे वय ४० वर्षे, हे मुत्रपिंडाच्या आजाराने ञस्त असल्याने त्यांना औरंगाबाद येथील एका खाजगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले होते. मात्र आज पहाटे सहा वाजेच्या सुमारास त्यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. त्यांच्या अंत्ययात्रेची त्यांच्या मुळ गावी ब्राम्हणगाव येथे साडे अकरा वाजेच्या तयारी सुरू असतांना त्यांच्या आई सखुबाई खंडु गांगे वय ७० वर्षे यांना मुलाच्या जाण्याचे दुख: सहन झाले नसल्याने त्यांचे देखील निधन झाले. गावात प्रथमच आई आणि मुलाचे एकाच दिवशी निधन झाल्याने गावात शोककळा पसरली आहे. Coronavirus: लातूर जिल्ह्यातील शहरी भागात अंशतः लॉकडाउन

