खासदार इम्तियाज जलील यांना कोरोनाची लागण; सोशल मीडियावरून दिली माहिती

औरंगाबाद: महाराष्ट्रासह देशात कोरोनाचा प्रभाव वाढत आहे. राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत आहे. यातून राजकीय नेतेही सुटले नाहीत. छगन भुजबळ, राजेश टोपे अशा अनेक मुख्य नेत्यांसह आमदार, खासदारांंना कोरोनाची बाधा झाली आहे.

औरंगाबादमध्येही मागील चार- पाच दिवसांपासून प्रतिदिन कोरोना रुग्णांची आकडेवारी वाढत आहे. या दरम्यानच औरंगाबादचे खासदार इम्तियाज जलील यांनाही कोरोनाची बाधा झाली आहे. याची माहिती खासदार जलील यांनी ट्विट करून दिली आहे.

Salaam everyone

I have tested positive for Covid today.

3 days ago I had a few symptoms and had isolated since then.

Have been admitted for further treatment.

Stay safe everyone, also remember in prayers.

— imtiaz jaleel (@imtiaz_jaleel) February 22, 2021