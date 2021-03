Aurangabad Corona Updates: जिल्ह्यात कोरोनाचा रुग्णांचा आलेख वाढताच; २४ तासांत २६ जणांचा मृत्यू

औरंगाबाद: राज्यात कोरोनाचा पुन्हा प्रसार मोठ्या प्रमाणात वाढताना दिसत आहे. अशात औरंगाबाद जिल्ह्यातील रुग्णवाढीनेही मोठा जोर धरल्याचे दिसत आहे. यामुळेच प्रशासनाने कोरोना रुग्ण अटोक्यात येण्यासाठी ३१ मार्च ते ९ एप्रिलपर्यंत संचारबंदी लावली आहे. मागील २४ तासांत जिल्ह्यात नवीन १ हजार २७२ कोरोना रुग्णांचे निदान झाले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील आतापर्यंतची एकूण बाधितांची संख्या ८० हजार २१ झाली आहे. दिलासादायक बाब म्हणजे यातील ६२ हजार ७०७ रुग्ण कोरोनावर मात करून घरी परतले आहेत. Aurangabad Lockdown: महत्त्वाची बातमी! लॉकडाउनचा कालावधी बदलला; जाणून घ्या बदल २९ मार्चला जिल्ह्यात कोरोनाने २६ रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. यामुळे आतापर्यंतचा मृतांचा आकडा १ हजार ६०८ झाला आहे. तर सध्या १५ हजार ७०६ कोरोना रुग्ण उपचार घेत आहेत.

