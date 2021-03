Coronavirus: बापरे! ५५ प्रवाश्यांपैकी २३ प्रवासी पॉझिटिव्ह; हर्सूल टी पॉइंटवरील प्रकार

औरंगाबाद: शहरात येणाऱ्या प्रवाशांची कोरोना चाचणी करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. सोमवारी (ता. २२) हर्सूल टी पॉइंटवर ५५ जणांची ॲन्टीजेन चाचणी केली असता तब्बल २३ जण कोरोनाबाधित आढळून आले. शहराच्या एन्ट्री पॉइंटवर दिवसभरात ३७ प्रवासी पॉझिटिव्ह निघाले. महापालिकेच्या पथकाने सोमवारी सहा एन्ट्री पॉइंटवर प्रवाशांची तपासणी केली. त्यात चिकलठाणा येथे ७० पैकी पाच, हर्सूल टी पॉइंटवर ५५ पैकी २३, कंचनवाडीत ३३ पैकी सहा, नगर नाका येथे १८ पैकी दोन, दौलताबाद टी पॉईंट येथे २६ पैकी एक पॉझिटिव्ह निघाला. दुर्दैवी! शेतात बैलगाडीमध्ये झोपलेल्या शेतकऱ्यावर काळाचा घाला; वीज पडून जागीच... ५० व्यापारी, कर्मचारी ५० पॉझिटिव्ह

व्यापारी महासंघ व महापालिकेतर्फे आयोजित शिबिरात ५० जण पॉझिटिव्ह निघाले. न्यू गुलमंडी येथे ६६ पैकी आठ, अंगुरीबाग येथे ३७ पैकी चार, बालाजी धर्मशाळा शहागंज येथे ४३ पैकी चार, अदालत रोड येथे ९७ पैकी ११, रंगार गल्ली येथे ३६ पैकी सहा, पाटीदार भवन येथे ६९ पैकी १७ जण पॉझिटिव्ह निघाले. दिवसभरात ३४८ जणांच्या चाचणी करण्यात आल्या. गड आला पण सिंह 'मारला' गेला... सरकारी कार्यालयात ३२ पॉझिटिव्ह

सरकारी कार्यालयात दिवसभरात ३२ पॉझिटिव्ह आढळून आले. महापालिका मुख्यालयात २२ जणांची चाचणी केली असता चार पॉझिटिव्ह आढळून आले. तसेच पोलीस आयुक्त कार्यालयात ३२ पैकी १२, जिल्हाधिकारी कार्यालयात ४१ पैकी सहा, विभागीय आयुक्त कार्यालयात ११९ पैकी पाच, आरटीओ कार्यालयात १०१ पैकी पाच पॉझिटिव्ह आढळून आले.

