आता १५ एप्रिलपर्यंत रात्री फक्त अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्यांनाच मिळणार पेट्रोल

औरंगाबाद: कोरोनाचा संसर्ग कमी करण्यासाठी रात्री आठपासून मेडिकल व दवाखाने वगळता सर्वकाही बंद ठेवण्यात येत आहे. त्यात आजपासून १५ एप्रिलपर्यंत अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्यांनाच रात्री आठ ते सकाळी सातपर्यंत पेट्रोल-डिझेल देण्यात यावे, अशा सूचना जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी पेट्रोल पंपचालकांना शुक्रवारी (ता.दोन) दिल्या. जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण म्हणाले, की प्रत्येक शनिवारी व रविवारी अत्यावश्यक सेवांमध्ये येणाऱ्या वैद्यकीय सेवा, ऑक्सिजन गॅस सिलिंडरची वाहतूक करणारी वाहने, वृत्तपत्र मीडिया संदर्भातील सेवा, दूध विक्री व पुरवठा, भाजीपाला विक्री व पुरवठा, फळे विक्री व पुरवठा, जीवनावश्यक वस्तूंची दुकाने, पेट्रोल पंप, गॅस एजन्सी सर्व प्रकारच्या वाहतूक सेवा खासगी व शासकीय रिक्षासह, बांधकामे उद्योग व कारखाने, किराणा दुकाने, चिकन-मटण-अंडी, मांस विक्रीची दुकाने, वाहन दुरुस्ती दुकाने वर्कशॉप, पशुखाद्य दुकाने, बँक व पोस्ट यांना रात्री आठपासून सकाळी सातपर्यंत पेट्रोल-डिझेल व इंधन देण्याची सुविधा करण्यात यावी. Aurangabad DCC bank: बँकेच्या चाव्या सत्तारांच्या हातात; नितीन पाटलांना संधी पेट्रोल पंपावर पाचपेक्षा जास्त लोकांना एकत्र येण्यास मज्जाव राहील, पंपांवरील कर्मचारी यांना नियमितपणे मास्क वापर सक्तीचा करावा, पेट्रोल भरण्यात येणाऱ्या मास्क नसेल तर पेट्रोल-डिझेल देऊ नयेत. फिजिकल डिस्टन्सचे पालन करावे. पेट्रोल पंपावर कोणत्याही प्रकारची गर्दी होणार नाही या अनुषंगाने पेट्रोल पंपचालकांनी नियोजन करावे अशा सूचनाही जिल्हाधिकारी चव्हाण यांनी दिल्या आहेत. याविषयी जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी पेट्रोल पंपचालकांसाठीची नियमावली ही काढली आहे.

Web Title: Aurangabad latest news From now till 15 April only those who provide essential services will get petrol at night