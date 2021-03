Aurangabad Lockdown: महत्त्वाची बातमी! लॉकडाउनचा कालावधी बदलला; जाणून घ्या बदल

औंरंगाबाद: जिल्ह्यात ३० तारखेच्या मध्यरात्रीपासून लॉकडाउन लागणार होते आणि ते ८ एप्रिलपर्यंत राहणार होते. पण शासनाने दुसरे परिपत्रक काढत त्यात बदल केला आहे. आता हे लॉकडाउन बुधवारी (३१ मार्च) ते ९ एप्रिलपर्यंत (शुक्रवार) असणार आहे. याकाळात पुर्वनियोजित परिक्षा होणार आहेत. विद्यार्थ्यांना त्यात सूट दिली आहे. पण विद्यार्थ्यासोबत परिक्षेचे हॉल टिकिट असणे बंधनकारक असणार आहे. तसेच शहरातील पेट्रोल पंपवर पेट्रोल-डिझेल सकाळी ८ ते दुपारी १२ पर्यंत अत्यावश्यक सेवेतील अधिकारी, कामगार, सामान्य नागरिकांना मिळेल. त्यामुळे नागरिकांनी गर्दी करू नये असं प्रशासनाने आवाहन केले आहे. Aurangabad Lockdown: कडक लॉकडाउनमध्ये पोलिसांचा तगडा बंदोबस्त; चौकाचौकात असणार... शहरात कोरोनाचा वाढता प्रादूर्भाव लक्षात घेता मंगळवार (ता.३१) रात्रीपासून कडक लॉकडाउन करण्यात येणार आहे. हे लॉकडाउन ९ एप्रिलपर्यंत असणार आहे. यासंदर्भात आदेशही जारी करण्यात आले असून यासाठी तगडा पोलिस बंदोबस्त लावण्यात आलेला आहे. चौकाचौकांसह गल्लोगल्लीही पोलिसांच्या टू मोबाईल, पीटर वाहनांची पेट्रोलिंग तसेच १६ पोलिस ठाणेंतर्गत ठराविक चौकात पोलिसांचा खडा पहारा असणार आहे. पोलिसांच्या मदतीला होमगार्डही असतील.

