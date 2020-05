औरंगाबादेत सायंकाळपर्यंत आढळले 86 कोरोनाबाधित, रुग्णसंख्या @836

औरंगाबाद : औरंगाबाद शहरात कोरोनाबाधितांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. आज (ता. 15) आतापर्यंत एकूण 86 रुग्णांचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला. त्यामुळे दुपारी एकपर्यंत असलेला आकडा आणखी 6 ने वाढून रुग्णसंख्या 86 झाली.

शहरातील कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या आता 836 झाली आहे. घाटीच्या लॅबमध्ये गुरुवारी (ता. 14) रोजी घेण्यात आलेल्या एकूण सॅम्पलपैकी 243 जणांचे अहवाल निगेटिव्ह आले ही सकारात्मक बाब आहे. एकूण रुग्णसंख्या - 836 (सांयकाळी सव्वाचारपर्यंत )

औरंगाबाद शहरातील आढळलेल्या (6) रुग्णांचा तपशील पुढीलप्रमाणे (कंसात रुग्ण संख्या) जुना मोंढा, भवानी नगर (1), रेहमानिया कॉलनी (2), बायजीपुरा (2), हुसेन कॉलनी (1) या भागातील रुग्णांचा समावेश आहे. दुपारी एक - या भागातील (6) रुग्ण बाधित

औरंगाबाद शहरातील आज आढळलेल्या रुग्णांचा तपशील पुढीलप्रमाणे (कंसात रुग्ण संख्या) आहे. सिल्क मिल कॉलनी (1), चाऊस कॉलनी (2) आणि हुसेन कॉलनी (3) या भागातील रुगांचा समावेश आहे. औरंगाबाद शहरातील आज सकाळी आढळलेल्या (74) रुग्णांचा तपशील पुढीलप्रमाणे (कंसात रुग्ण संख्या) एन सहा,सिडको (2), बुढीलेन (1), रोशन गेट (1), संजय नगर (1), सादात नगर (1), भीमनगर, भावसिंगपुरा (2), वसुंधरा कॉलनी (1), वृंदावन कॉलनी (3), न्याय नगर (7), कैलास नगर (1), पुंडलिक नगर (8),सिल्क मील कॉलनी (6), हिमायत नगर (5), चाऊस कॉलनी (1), भवानी नगर (4), हुसेन कॉलनी (15), प्रकाश नगर (1) शिव कॉलनी गल्ली नं. 5, पुंडलिक नगर (1), हुसेन कॉलनी, गल्ली नं. 5 (2), रहेमानिया कॉलनी (2), बायजीपुरा (5), हनुमान नगर (1), हुसेन नगर (1), अमर सोसायटी (1), न्यू हनुमान नगर, गल्ली नं.1, दुर्गा माता मंदिर (1) या भागातील कोरोनाबाधित आहे. एकूण 230 जण कोरोनमुक्त

जिल्हा रुग्णालयात उपचारानंतर मुकुंदवाडी येथील 5, नूर कॉलनी येथील 3, अशा आठ जणांना व घाटीतुन संजयनगर येथील एक महिला, तीन मूले, टाऊन हॉल येथील 71 वर्षीय जेष्ठ नागरिक अशा पाच जणांना आणि मनपाच्या कोव्हीड केअर सेंटरमधून सात जणांना सुटी देण्यात आली. त्यामुळे गुरूवारी दिवसभरात 20 जणांनी कोरोनावर मात केली आहे. कोरोनामुक्त झालेल्या रुग्णांचा आकडा आता 230 वर गेला आहे. कोरोना मिटर

उपचार घेणारे रुग्ण -585

बरे झालेले रुग्ण -230

एकूण मृत्यू -21



Web Title: CoronaVirus Six More Patient Detected in Aurangabad