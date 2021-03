MPSC Exam: राज्यसेवा पूर्वपरीक्षेची तयारी सुरु; १४ मार्चला होणार परीक्षा

औरंगाबाद: मागील काही दिवसांपासून राज्यसेवा परिक्षेवर कोरोनामुळे अनिश्चिततेचे सावट होते. पण आता जिल्हा प्रशासनाने परिक्षेची तयारी जोरात करत असल्याचे दिसत आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत औरंगाबादेतील ५९ जिल्हा केंद्रांवर राज्य सेवा पूर्व परीक्षा १४ मार्च २०२१ रोजी दोन सत्रात घेण्यात येणार आहे. पहिले सत्र सकाळी १० ते १२ आणि दुसरे सत्र दुपारी ३ ते ५ या कालावधीत घेणार असून ही परीक्षा शहरातील ५९ उपकेंद्रावर होणार आहे. परीक्षा कक्षात प्रवेश मिळविण्यासाठी उमेदवारांनी आधार कार्ड, आयोगाचे ओळखपत्र, पासपोर्ट, पॅनकार्ड किंवा स्मार्ट कार्ड प्रकारचे ड्रायव्हींग लायन्स यापैकी किमान कोणतेही एक ओळखपत्र व त्यांची छायांकित प्रत सोबत आणणे अनिवार्य आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंविरुध्द क्रांती पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार परीक्षेकरिता नियुक्त करण्यात आलेले अधिकारी, कर्मचारी यांना कोविड-१९ विषाणूच्या अनुषंगाने चाचणी करणे आवश्‍यक असणार आहे. परीक्षेसाठी १९ हजार ६४६ उमेदवारांना प्रवेशपत्रे पाठविण्यात आली असून, या परीक्षेच्या कामासाठी २ हजार १६७ अधिकारी, कर्मचारी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

