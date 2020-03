शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनाही हवी प्राध्यापकांप्रमाणे सुट्टी

औरंगाबाद : कोरोना विषाणूबाबत खबरदारी म्हणून प्राध्यापकांना २६ मार्चपर्यंत घरून काम करण्याची मुभा दिली आहे. त्याप्रमाणे शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनाही ३१ मार्चपर्यंत सुट्टी देण्यात यावी, अशी मागणी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ शिक्षकेतर कर्मचारी सेवक संघातर्फे कुलगुरुंना करण्यात आली आहे. विद्यापीठात ७७७ शिक्षकेत्तर कर्मचारी आहेत. कुलगुरु डॉ. प्रमोद येवले यांना शिक्षकेतर कर्मचारी सेवक संघातर्फे मंगळवारी (ता.१७) निवेदन देण्यात आले. निवेदनात म्‍हटले कि, कोरोना विषाणूची साथ पसरू नये, संसर्ग होऊ नये, म्हणून महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या १६ मार्च रोजीचे पत्र आणि त्याअनुषंगाने विद्यापीठाने निर्गमित केलेल्या परिपत्रकामध्ये विद्यापीठ आणि संलग्नित महाविद्यालयातील विद्यार्थी व प्राध्यापक यांना सुट्टी जाहीर केली आहे. संस्थेत कार्यरत असलेल्या शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना सदरील सुट्टी देण्यात आलेली नाही. हेही वाचा - बामुतील १७ मार्चपासूनच्या पदवी परीक्षा रद्द शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना कोरोनाची लागण होणार नाही का? शिक्षकांना वेगळा न्याय आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वेगळा न्याय? असा भेदभाव करणे योग्य नाही. शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना कोरोनाची लागण झाली तर, त्यास कोण जबाबदार? त्यामुळे विद्यापीठ व महाविद्यालयीन शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना शिक्षकांप्रमाणे सुट्टी जाहीर करावी, अशी विनंती करण्यात आली आहे. निवेदनावर महाराष्ट्र राज्य विद्यापीठ कर्मचारी महासंघाचे उपाध्यक्ष कैलास पाथ्रीकर, सेवक संघाचे अध्यक्ष पर्वत कासुरे, सचिव प्रकाश आकडे यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. परिपत्रकात असं म्हटलय...

विद्यापीठाने काढलेल्या परिपत्रकात म्हटले कि, विद्यापीठाचे इतर सर्व अधिकारी व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांनी नियमितरित्या कार्यालयामध्ये उपस्थित राहणे आवश्यक आहे. तर, राज्य शासनाने काढलेल्या पत्रात, कुलगुरु, प्र-कुलगुरु, कुलसचिव, उपकुलसचिव तसेच महाविद्यालय, तंत्रनिकेतनचे प्राचार्य, संचालक, अधिष्ठाता व शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी नियमितरित्या कार्यालयामध्ये उपस्थित राहणे आवश्यक आहे. अशा सूचना उपसचिव सतिश तिडके यांनी दिल्या आहेत. राज्य शासनाने पाठवलेल्या परिपत्रकानुसार आम्ही अंमलबजावणी करत आहोत. शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांबाबत आदेश आल्यास तसे कळवू.

-डॉ. प्रमोद येवले, कुलगुरु.

Web Title: Non-teaching staff also need vacation as professor