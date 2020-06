कोरोनापेक्षा उपाशी पोटाची जास्त काळजी

औरंगाबाद : अडीच ते तीन महिन्यापासून घरी आहे साहेब. काय खायचे काय नाही, जगायचे कसे असा प्रश्न पडला आम्हाला. आता काहीही होऊ द्या, काम मिळावं म्हणून आम्ही आता कामगार चौकात येऊन बसतो. पण कोणी काम देईना. ठेकेदार देखील येईना. अन पोलीस वाला दंडुका घेऊन मागे लागतो. ही आपबीती सांगत होते सिडकोतील कामगार चौकात काम मागण्यासाठी आलेले मजूर लोक. गेल्या तीन महिन्यापासून कोरोना मुळे टाळेबंदी सुरू आहे. या महामारीने संपूर्ण जगाला प्रत्येक क्षेत्रात फटका बसला आहे. नव्हे त्याचे परिणाम आता सुरू झाले आहेत. मात्र, रोजंदारी केल्याशिवाय ज्यांच्या घरातील चूल पेटत नाही. घरात खायला दाणा राहत नाही. अशा मजुरांनी मागील तीन महिने कसे दिवस काढले असतील याची कल्पना देखील करू शकत नाही. आता शासनाने काही अंशी लॉकडाऊन शिथिल केले. आणि लोक आणि कामाच्या शोधासाठी ही मजूर आता कामगार चौकात येऊ लागली दोन दिवसांपासून कोणीही काम द्यायला येईना. ओळखीचे ठेकेदार देखील येत नाही. आता आम्ही काय करावे, कोणी काम देईल का हाताला अशी विनवणी आता मजूर करू लागले आहेत. हेही वाचा - औरंगाबादेत१८ महिण्यांच्या बाळाला कोरोना शहरातील बांधकामे सुरू होण्यास अडचणी राज्यातील रेड झोनमध्ये बांधकामे सुरू करण्यास राज्य सरकारने परवानगी दिली आहे. शहरातील बांधकामे सुरू होण्यात अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.स्थलांतरीत मजुर गावी परतले आहेत. दुसरीकडे महापालिका आयुक्तांनी बाहेरील मजूर न आणता कामाच्या जागेवर मजूरांची राहण्याची व्यवस्था होत असेल तरच बांधकामे सुरू करता येतील अशी अट घातल्याने बाधकाम व्यवसायिक अडचणीत आल्या आहेत. लॉकडाऊन सुरू होण्याआधी शहरातील सर्वच भागात खूप मोठ्या प्रमाणावर गृहप्रकल्पांचे काम सुरू होते. मात्र, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी २४ मार्चपासून देशभरात लॉकडाऊन करण्यात आले आणि त्याचवेळी शहरातील दोनशेहून अधिक बांधकाम प्रकल्पांचे काम बंद पडले. आता लॉकडाऊनच्या चार टप्प्यानंतर शासनाने लॉकडाऊनमध्ये काही शिथिलता आणली आहे. अडीच महिने घरी आहे. तांदूळ दाळ खाऊन कसे तरी दिवस काढले. काही लोकांनी मदत केली. पण आता काम पाहिजे. पाच किमी पायी आलो कामाच्या शोधात कोणी का म देईल का काम.

- शरद बनकर, नारेगाव, मजूर. कोणी तरी काम द्यावे साहेब. आता कोरोनाच्या भीतीपेक्षा उपाशी पोटाची चिंता जास्त आहे. मदत देखील आता कोणी करीत नाही. कामाची मदत मिळावी. एवढीच अपेक्षा.

-अनिलकुमार सोहनी, मजूर

