मराठवाडा

Murud Crime: मुरुडमध्ये गोमांससदृश मटण विक्रीवर पोलिसांचा छापा; दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल

Murud police seize 100 kg suspected beef during raid: मुरुडच्या लेबर कॉलनीतील ग्रामपंचायत दुकानावर धाड; सुमारे १०० किलो गोमांससदृश मटण जप्त, दोघांविरुद्ध विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल
Murud Police Crack Down on Illegal Meat Sale; Two Face Legal Action

Murud Police Crack Down on Illegal Meat Sale; Two Face Legal Action

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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मुरुड: मुरुड येथील लेबर कॉलनी परिसरात अवैधरित्या गोमांससदृश मटणाची विक्री केल्याप्रकरणी दोघांविरुद्ध मुरुड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलीसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुरुड येथे गोमांस विक्री होत असल्याची माहिती पोलिसांना अज्ञात खबऱ्यामार्फत मिळाली.

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