Murud Crime: मुरुडमध्ये गोमांससदृश मटण विक्रीवर पोलिसांचा छापा; दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल

मुरुड: मुरुड येथील लेबर कॉलनी परिसरात अवैधरित्या गोमांससदृश मटणाची विक्री केल्याप्रकरणी दोघांविरुद्ध मुरुड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलीसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुरुड येथे गोमांस विक्री होत असल्याची माहिती पोलिसांना अज्ञात खबऱ्यामार्फत मिळाली. .नवनियुक्त सपोनी सुनील अंधारे यांच्या मार्गदर्शनानुसार मुरुड पोलिसांनी रविवार ता ७ जून रोजी दुपारी १२.१५ वाजण्याच्या सुमारास लेबर कॉलनी, गल्ली क्रमांक ३ येथील ग्रामपंचायत दुकान क्रमांक सी.एन.-७६ मध्ये छापा टाकला. यावेळी आरोपी इरफान अयुब कुरेशी (वय ४०) व सबरे अयुब शकील कुरेशी (वय ३१, दोघे रा. शिराढोणा, ता. कळंब, जि. धाराशिव) हे लाल-पांढऱ्या रंगाचे गोमांससदृश मटण विक्री करताना आढळून आल्याचा आरोप आहे..कारवाईदरम्यान सुमारे १०० किलो गोमांससदृश मटण व इतर साहित्य असा एकूण १६ हजार २५० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. याप्रकरणी पोलीस उपनिरीक्षक रामदास बलभीम नाडे यांच्या फिर्यादीवरून भारतीय न्याय संहिता कलम ३२५ तसेच प्राण्यांना क्रूरतेने वागवण्यास प्रतिबंध अधिनियम १९६० व महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण कायद्यातील संबंधित कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सहायक फौजदार शेख यांनी गुन्ह्याची नोंद केली असून पुढील तपास सहाय्यक फौजदार हिंगमीरे करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.