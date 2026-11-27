चाकूर - रात्रीचा अंधार, अनोळखी रस्ता आणि अचानक बंद पडलेली स्कूल बस... सहलीचा आनंद घेत प्रवास करणाऱ्या कर्नाटकातील ११८ विद्यार्थ्यांसमोर क्षणात संकट उभे राहिले. लातूर रोड ते घरणी दरम्यान महामार्गावर बस बंद पडल्याने विद्यार्थी आणि शिक्षकांची चिंता वाढली. मात्र, याच अंधारात माणुसकीचा एक दिवा पेटला..एका प्रवाशांने प्रसंगावधान राखून पोलिसांना माहिती दिली आणि अवघ्या पाच मिनिटांत पोलिस निरीक्षक बालाजी भंडे मदतीसाठी धावून आले. पर्यायी बसची व्यवस्था करून सर्व विद्यार्थ्यांना सुखरूप मार्गस्थ करण्यात आले. संकटाच्या क्षणी खाकी वर्दीतून मिळालेल्या या मदतीने विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला.कर्नाटक राज्यातील बागलकोट येथून सहलीसाठी आलेल्या विद्यार्थ्यांच्या दोन स्कूल बसेस लातूर रोड ते घरणी दरम्यान महामार्गावरून प्रवास करीत होत्या. दोन्ही बसेसमध्ये एकूण ११८ विद्यार्थी होते. रात्रीच्या प्रवासात अचानक एका बसमध्ये तांत्रिक बिघाड झाला आणि बस रस्त्यातच बंद पडली. रात्रीचा काळोख, महामार्गावरील वाहनांची वर्दळ आणि अनोळखी परिसर यामुळे विद्यार्थी व शिक्षकांसमोर अडचणींचा डोंगर उभा राहिला..सहलीच्या आनंदात रमलेल्या विद्यार्थ्यांना अचानक आलेल्या या संकटामुळे काय करावे, हे सुचत नव्हते. अशा वेळी त्यांच्या सुरक्षिततेची चिंता शिक्षकांनाही सतावत होती. मदतीची प्रतीक्षा सुरू असतानाच या मार्गाने प्रवास करणाऱ्या एका प्रवाशांचे लक्ष बंद पडलेल्या बसकडे गेले. त्यांनी ही माहिती पोलीस निरीक्षक बालाजी भेंडे यांनी दिली, पोलिसांनी विलंब न करता घटनास्थळी धाव घेतली. अवघ्या पाच मिनिटांत पोलीस पथक मदतीसाठी पोहोचले..रात्रीच्या वेळी महामार्गावर विद्यार्थ्यांना अधिक काळ थांबावे लागू नये, यासाठी त्यांनी तत्काळ पर्यायी स्कूल बसची व्यवस्था केली. पर्यायी बस पोहचेपर्यंत विद्यार्थ्यांना घरणीच्या शाळेमध्ये सुरक्षीत स्थळी थांबविण्यात आले होते. पोलिसांच्या या तत्परतेमुळे काही वेळापूर्वी चिंतेत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या चेहऱ्यावर पुन्हा दिलासा दिसू लागला.सर्व ११८ विद्यार्थ्यांना सुरक्षितपणे पर्यायी बसमधून पुढील प्रवासासाठी रवाना करण्यात आले. या घटनेची पोलीस अधीक्षक अमोल तांबे यांनी दखल घेऊन पोलीस निरीक्षक बालाजी भंडे आणि संबंधित अधिकारी व अंमलदारांनी दाखविलेल्या कर्तव्यतत्परतेचे त्यांनी कौतुक करून अभिनंदन केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.