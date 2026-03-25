Jalna News: अकरावीसाठी कागदपत्रे तयार ठेवा; ऑनलाइन प्रक्रियेत विलंब टाळण्यासाठी शिक्षण विभागाचे आवाहन

जालना: राज्यात अकरावीच्या केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षण विभागाने पालक आणि विद्यार्थ्यांना महत्त्वाचे आवाहन केले आहे. प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान कोणताही विलंब किंवा अडथळा निर्माण होऊ नये, यासाठी आवश्यक सर्व कागदपत्रे वेळेपूर्वीच तयार ठेवावीत, असे स्पष्ट केले आहे..मागील वर्षापासून अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन पद्धतीने राबवली जात असल्यामुळे अर्ज भरताना विद्यार्थ्यांना विविध माहिती अचूकपणे नोंदवावी लागत आहे. यासोबतच प्रवेश निश्चित करताना संबंधित कागदपत्रांच्या मूळ प्रती सादर करणे बंधनकारक असते. त्यामुळे कागदपत्रे अपूर्ण किंवा चुकीची असल्यास विद्यार्थ्यांना प्रवेश प्रक्रियेत अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो..गेल्या वर्षी अनेक विद्यार्थ्यांना आवश्यक प्रमाणपत्रे वेळेत उपलब्ध नसल्यामुळे प्रवेश प्रक्रियेत विलंब झाला होता. काही प्रकरणांमध्ये विद्यार्थ्यांना पुढील फेऱ्यांची प्रतीक्षा करावी लागली होती. ही परिस्थिती टाळण्यासाठी यंदा शिक्षण विभागाने आधीच सज्ज राहण्याचा सल्ला दिला आहे. विशेषतः आरक्षणाच्या विविध प्रवर्गांतून प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी संबंधित प्रमाणपत्रांची पूर्तता वेळेत करणे अत्यंत गरजेचे आहे..अर्जाच्या पहिल्या टप्प्यातच या कागदपत्रांची पडताळणी केली जाते. त्यामुळे कोणतीही त्रुटी राहू नये, यासाठी पालकांनीही जागरूक राहणे आवश्यक आहे. शाळांनी विद्यार्थ्यांना कागदपत्रांबाबत मार्गदर्शन करून आवश्यक ते सहकार्य करावे, तसेच पालकांनी आपल्या पाल्याची सर्व कागदपत्रे तपासून पूर्ण ठेवावी, असे आवाहन केले आहे. अकरावी प्रवेश प्रक्रियेत यशस्वी होण्यासाठी केवळ गुण नव्हे, तर कागदपत्रांची वेळेत पूर्तता ही तितकीच महत्त्वाची ठरणार आहे..आवश्यक कागदपत्रेदहावीचे गुणपत्रकशाळा सोडल्याचा दाखला (लिव्हिंग सर्टिफिकेट)महाराष्ट्राचा अधिवास दाखलाजात प्रमाणपत्र (लागू असल्यास)नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्रआर्थिक दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस) प्रमाणपत्रदिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी दिव्यांग प्रमाणपत्र.