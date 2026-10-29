14 Years Absconding Motorbike Thief Arrested in Partur : पाचोड पोलिसांची धडक कारवाई; १४ वर्षांपासून फरार असलेल्या मोटारसायकल चोराला परतूरमधून जेरबंद

पाचोड : मोटार सायकल चोरीच्या गुन्ह्यात गेल्या १४ वर्षांपासून पोलिसांना गुंगारा देणाऱ्या फरार आरोपीला अखेर पकडण्यात गुरुवारी (ता.२९) पाचोड (ता.पैठण) पोलिसांना यश आले असून सोनेसिंग प्रेमसिंग टाक (रा. शिवाजी चौक, जालना) असे अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव आहे..यासंबंधी अधिक माहिती अशी, पाचोड (ता .पैठण) पोलीस ठाण्यात सन २०१२ मध्ये फिर्यादी डॉ. राजेंद्र ठोके यांनी मोटारसायकल चोरीसंदर्भात तक्रार दाखल केली होती. या गुन्ह्यातील दोन आरोपींना यापूर्वीच अटक करण्यात आली. मात्र, सोनेसिंग टाक हा गुन्हा घडल्यापासून फरार होता. पोलिसांनी त्याचा अनेकदा शोध घेतला; परंतु तो हाती लागत नव्हता. आपली ओळख आणि अस्तित्व बदलून तो वेगवेगळ्या ठिकाणी राहत असल्याने त्याचा शोध घेणे पोलिसांसमोर आव्हान ठरले होते..PCMC ACB raid on Chief Engineer : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत ACB ची मोठी कारवाई! थेट मुख्य अभियंत्यांच्या कार्यालयातच धाड; ठेकेदाराकडून लाच मागताना बड्या अधिकाऱ्याला बेड्या.दरम्यान, २६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी विशेष पोलीस महानिरीक्षक वीरेंद्र मिश्रा यांनी गुन्हे आढावा बैठकीत फरार व पाहिजे असलेल्या आरोपींचा शोध घेण्याबाबत कठोर सूचना दिल्या त्यानुसार छत्रपती संभाजीनगरचे पोलीस अधीक्षक प्रकाश जाधव व अपर पोलीस अधीक्षक प्रशांत स्वामी यांनी फरार आरोपींना अटक करण्यासाठी विशेष पथक नियुक्त करून कारवाई करण्याचे निर्देश दिले..या सूचनांच्या अनुषंगाने पाचोड पोलीस ठाण्याचे सहायक पोलीस निरीक्षक सचिन पंडित यांनी आरोपीचा शोध घेण्यासाठी जमादार संदीप जाधव, मनोज वैद्य व गृहरक्षक दलाचे गोविंद शेळके यांचे पथक तयार करून त्यांस जालना येथे कारवाईसाठी जालना येथे पाठविले. या पथकाने सलग दोन दिवस संबंधित परिसरात मुक्काम करून आरोपीचा माग काढण्याचा प्रयत्न केला..गोपनीय माहितीवरून संशयीत इसम परतूर (जि.जालना) येथे असल्याचे समजल्याने पोलिसांनी परतुरमध्ये सापळा शोधमोहीम सुरू केली तोच गोपनीय शाखेचे अंमलदार संदीप जाधव यांना आरोपी सुमारे दहा वर्षांपूर्वी कामानिमित्त परतूर परिसरात आल्याची माहिती मिळाली. या माहितीच्या आधारे जमादार संदीप जाधव, मनोज वैद्य आणि होमगार्ड गोविंद शेळके यांनी परतूर परिसरात आरोपीचा शोध घेतला. दरम्यान, आरोपीने परतूर भागात ‘सैराट २ ढाबा’ नावाने हॉटेल सुरू केल्याची माहिती पथकाला मिळाली. त्यानंतर पोलिसांनी कुणाला कोणताही संशय येवू नये म्हणून साध्या वेशात संबंधित ढाब्यावर छापा टाकला. या कारवाईत १४ वर्षांपासून फरार असलेला सोनेसिंग टाक पोलिसांच्या हाती लागला. त्याला पोलिसांनी ताब्यात घेऊन पाचोड पोलीस ठाण्यात आणले असून त्यास अटक करून चौकशी करण्यात येत आहे..ही कारवाई छत्रपती संभाजीनगर (ग्रामीण) पोलीस अधीक्षक प्रकाश जाधव, अपर पोलीस अधीक्षक प्रशांत स्वामी आणि पैठण विभागाचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी सुनील पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली. पाचोडचे सहायक पोलीस निरीक्षक सचिन पंडित, गोपनीय शाखेचे अंमलदार संदीप जाधव, मनोज वैद्य व होमगार्ड गोविंद शेळके यांनी या मोहिमेत महत्त्वाची भूमिका बजावली.दीर्घकाळ फरार असलेल्या आरोपीचा शोध घेऊन त्याला अटक करण्यात आल्याने पाचोड पोलिसांच्या या कामगिरीचे कौतुक होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.