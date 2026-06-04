Paithan Murder Case: अल्पवयीन मुलाच्या खूनप्रकरणी शिवसेना नगरसेवकाविरुद्ध गुन्हा, पैठणमध्ये १७ वर्षीय मुलाची हत्या

पैठण : शहरातील इंदिरानगर परिसरात अमोल देविदास अहिरे (वय १७) या अल्पवयीन मुलाचा धारदार शस्त्राने वार करून खून केल्याप्रकरणी पैठण पोलिसांनी बुधवारी (ता. ३) तिघांविरुद्ध अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये (अॅट्रॉसिटी) गुन्हा नोंदविला. या प्रकरणी मुख्य आरोपी विकास पांडुरंग पवार व त्याच्या मुलाला पोलिसांनी अटक केली आहे..Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.दरम्यान, या गुन्ह्यातील संशयित आरोपी शिवसेना नगरसेवक ईश्वर दगडे यांच्यावर गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक करण्याच्या मागणीसाठी मृत अनमोल आहिरे याच्या नातेवाइकांनी पोलिस स्थानकात चार तास ठिय्या आंदोलन केले. पोलिसांनी गुन्हा नोंदवल्यानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आले..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, देविदास शशिकांत आहिरे यांनी याप्रकरणी फिर्याद दिली आहे. सोमवारी (ता. १) रात्री सव्वाआठच्या सुमारास इंदिरानगर येथील रेणुका अपार्टमेंटसमोर ही घटना घडली. आरोपींना फिर्यादीचे कुटुंबाला जातीवाचक शिवीगाळ केली. .Success Story: अंगणवाडी सेविकेच्या तिन्ही मुलांची सरकारी सेवेत भरारी; एक मंत्रालयात, दोघे मुंबई पोलिसांत, शेतकरी कुटुंबाची प्रेरणादायी यशोगाथा.जुन्या भांडणाच्या कारणावरून आरोपी साईनाथ पवार याने लपवून ठेवलेला चाकू आणून अनमोलच्या छाती व पोटावर सपासप वार केले. गंभीर जखमी झालेल्या अनमोलचा उपचारापूर्वीच मृत्यू झाला. या प्रकरणाचा तपास उपविभागीय पोलिस अधिकारी सुनील पाटील यांच्याकडे वर्ग करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.