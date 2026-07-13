मराठवाडा

Paithan Goat Theft: पाचोडमध्ये शेतातील गोठ्यातून १८ शेळ्या-बोकडांची चोरी; शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण

पाचोड शिवारातील गोठ्यातून १८ शेळ्या-बोकडांची लाखो रुपयांची चोरी; अज्ञात चोरट्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल, पोलिसांचा तपास सुरू
goat theft

Pachod Goat Theft has left farmers worried after 18 goats and bucks were stolen from a farm shed in Paithan taluka.

sakal

हबीबखान पठाण
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पाचोड : अज्ञात चोरट्यांनी शेतकऱ्यांच्या गोठ्यात बांधलेल्या १८ शेळ्या- बोकडांची (किंमत एक लाख ४४ हजार) चोरून नेल्याची घटना पाचोड (ता.पैठण) शिवारात सोमवारी (ता.१३) सकाळी उघडकीस आली असून या प्रकरणी पाचोड पोलीस ठाण्यात अज्ञात चोरट्यांविरुद्ध सायंकाळी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

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