Paithan Goat Theft: पाचोडमध्ये शेतातील गोठ्यातून १८ शेळ्या-बोकडांची चोरी; शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण

पाचोड : अज्ञात चोरट्यांनी शेतकऱ्यांच्या गोठ्यात बांधलेल्या १८ शेळ्या- बोकडांची (किंमत एक लाख ४४ हजार) चोरून नेल्याची घटना पाचोड (ता.पैठण) शिवारात सोमवारी (ता.१३) सकाळी उघडकीस आली असून या प्रकरणी पाचोड पोलीस ठाण्यात अज्ञात चोरट्यांविरुद्ध सायंकाळी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..यासंबंधी अधिक माहिती अशी की, शिवशंकर बंडू जाधव (वय २६), रा. पाचोड, (ता.पैठण) यांची पाचोड शिवारात गट क्रमांक १९७ मध्ये शेती असून, त्यांचा शेतात जनावरे बांधण्यासाठी गोठा आहे. गोठ्यालगत त्यांना तारेच्या जाळी लावून त्यात त्यांनी शेती व्यवसायाला जोडधंदा म्हणून एकूण २३ शेळ्या, ३ बोकड, दोन गायी, एक बैल व कोंबड्या पाळून त्यांची गोठ्यात ठेवण्याची व्यवस्था केली आहे..रविवारी (ता. १२)दिवसभर शिवशंकर जाधव यांनी आपल्या शेळ्या व अन्य जनावरं सांभाळून सायंकाळी सुमारे सात वाजता जनावरांना चारा-पाणी करून त्यांना गोठ्यात बांधून ते झोपण्यासाठी आपल्या घरी गेले.सोमवारी (ता. १३) सकाळी साडेसहा वाजण्याच्या सुमारास जेव्हा ते शेतात आले तेव्हा त्यांनी आपल्या गोठ्यात चारा वैरणीसाठी डोकावून पाहिले असता गोठ्यातील १५ शेळ्या व ३ बोकड गायब असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. त्यांनी शेत व परिसरात शोध घेतला; मात्र ही जनावरे कुठेही आढळून आली नाहीत. त्यानंतर त्यांना आपली जनावरे अज्ञात चोरट्याने चोरून नेले असावेत याची खात्री झाली. अज्ञात चोरट्यांनी शेळ्या- बोकडांची चोरी केल्याची खात्री झाल्यानंतर त्यांनी पाचोड पोलीस ठाण्यात धाव घेऊन आपली पोलिसांत तक्रार दिली..चोरीस गेलेल्या सर्व १८ शेळ्यांची अंदाजे किंमत १ लाख ४४ हजार रुपये असल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे. या प्रकरणी पाचोड पोलीस ठाण्यात अज्ञात चोरट्याविरुद्ध पोलिसांनी चोरीचा गुन्हा दाखल केला असून, पाचोड पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन पंडित, पोलीस उपनिरीक्षक महादेव नाईकवाडे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी घटनास्थळाची पाहणी करून पंचनामा केला. या घटनेचा पुढील तपास पाचोड पोलीस करीत आहे.परिसरात वाढत्या जनावरांच्या चोरीच्या घटनांमुळे शेतकरी वर्गात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, चोरट्यांचा तातडीने बंदोबस्त करण्याची मागणी होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.