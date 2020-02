चोरट्याकडून २२ मोबाईल व दुचाकी जप्त

नांदेड : शहरात मोबाईल व दुचाकी चोरी करणारा अट्टल चोरटा पोलिसांनी अटक केला. त्याच्याकडून विविध कंपनीचे अडीच लाखाचे 22 मोबाईल आणि 58 हजाराची दुचाकी असा तीन लाखाचा मुद्मेमाल जप्त केला. ही कारवाई शिवाजीनगर पोलिसांनी शनिवारी (ता. सहा) केली. शिवाजीनगर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत आठवडी बाजारातून मोबाईल चोरीच्या घटना वाढल्या होत्या. तसेच या परिसरातून दुचाकी चोरीच्याही घटना वाढल्याने पोलिस अधीक्षक विजयकुमार मगर आणि अतिरिक्त पोलिस अधिक्षक दत्ताराम राठोड यांनी पोलिस निरीक्षक अनंत नरुटे यांना या घटनांवर आळा घालण्याच्या सुचना दिल्या. यावरून श्री. नरुटे यांनी आपल्या गुन्हे शोथ पथकाचे रवी वाहूळे यांच्या पथकाला कार्यरत केले. गुप्त माहितीवरून श्री. वाहुळे यांनी फारुखनगर येथील व सध्या गोवर्धनघाट परिसरात राहणाऱ्या शेख अमेर शेख पाशा याला अटक केली. त्याच्याकडून पोलिस कोठडीदरम्यान विविध कंपनीचे दोन लाख ४२ हजाराचे १२ मोबाईल व ५८ हजाराची ड्युट स्कुटी असा तीन लाखाचा मुद्देमाल जप्त केला. हा चोरटा सध्या शिवाजीनगर पोलिसांच्या कोठडीत आहे. हेही वाचा - मराठवाड्यात नांदेडचा डंका......कशात ते वाचायला हवे रास्तारोको करणाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल नांदेड : छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीचे शहरात लावलेले बॅनर महापालिकेने काढल्याने संतप्त काही संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी रास्तारोका केला. याप्रकरणी विमानतळ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त शहरात लावण्यात आलेले अनधीकृत बॅनर लावण्यात आले होते. महापालिकेच्या वतीने हे बॅनर काढण्यात आले. त्यामुळे संतप्त झालेल्या काही शिवभक्तांनी आनंदनगर भागात महापालिकेचा निषेध करत रास्तारोको केला. वाहतुकीस अडथळा निर्माण करून परिसरात दहशत पसरविली. यावेळी घटनास्थळाला पोलिसांनी भेट देऊन रास्तारोको मागे घेण्यास सांगितले. काही कार्यकर्त्याना ताब्यात घेण्यात आले. फौजदार महेश ठाकूर यांच्या फिर्यादीवरुन भगवान कदम, संकेत पाटील, सदाशिव पाटील, अविनाश पवार, दशरथ कपाटे, संगमेश्‍वर लांडगे, सुनिल कदम, तिरुपती भगनुरे यांच्यासह आदी १५ ते २० जणांविरुद्ध विमानतळ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तपास पोलिस हवालदार श्री. वाघमारे करत आहेत.

Web Title: 22 mobiles and one bicycles seized from a thief nanded news.