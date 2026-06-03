मराठवाडा

Gangapur News : आर्थिक विवंचनेतून 22 वर्षीय शेतकरी पुत्राचा मृत्यू; वाहेगावात हळहळ

वाहेगाव येथील विशाल मनाळ (वय-22) याने मंगळवारी( ता. 2) रोजी रात्री शेतातील घराजवळ टोकाचे पाऊल उचलले.
Vishal Manal

Vishal Manal

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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गंगापूर - वाहेगाव येथील विशाल भरत मनाळ (वय-22) याने मंगळवारी (ता. 2) रोजी रात्री शेतातील घराजवळ टोकाचे पाऊल उचलले. अडीच एकर शेतीवर कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालणाऱ्या भरत मनाळ यांच्या घरात गेल्या वर्षी मुलीच्या लग्नानंतर आर्थिक ताण वाढला होता. याच तणावातून विशालने हे टोकाचे पाऊल उचलल्याचे समजते.

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