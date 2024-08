VOTER : पैठणमध्ये २२०० मतदार वाढले; अंतिम मतदार यादी ३० ऑगस्टला होणार प्रसिद्ध

2200 new voters in Paithan final voter list will be released on August 30 political news Sakal

सकाळ वृत्तसेवा पैठण : पैठण विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विधानसभा मतदारसंघाची प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात आली. यामध्ये नव्याने २ हजार २०० मतदारांची भर पडली असून नवीन २५ मतदान केंद्रांची निर्मिती करण्यात आली, अशी माहिती उपविभागीय अधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी नीलम बाफना यांनी दिली.