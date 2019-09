औरंगाबादमध्ये निघाली 2,222 फुटांच्या तिरंग्याची पदयात्रा

औरंगाबाद : मराठवाडा मुक्‍ती संग्राम दिनानिमित्त अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेतर्फे (एबीव्हीपी) मंगळवारी (ता. 17) शहरातून तब्बल 2,222 फूट लांबीच्या तिरंग्याची पदयात्रा काढण्यात आली. यात हजारो विद्यार्थी सहभागी झाले होते. सरस्वती भुवन शिक्षण संस्थेच्या प्रांगणातून या पदयात्रेस प्रारंभ झाला. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे राष्ट्रीय महामंत्री आशिष चव्हाण, तंत्रशिक्षण विभागाचे सहसंचालक महेश शिवणकर, उद्योजक राम भोगले, स्वप्नील बेगडे, स्वप्नील लाड यांच्या प्रमुख उपस्थितीत या तिरंगा पदयात्रेस हिरवी झेंडी दाखविण्यात आली. तत्पूर्वी विविध क्षेत्रातील व्यक्तींचा गौरव करण्यात आला. ही पदयात्रा महात्मा फुले चौक, गुलमंडी, टिळपथ, पैठण गेट मार्गे जाऊन क्रांती चौकात तिचा समारोप झाला. यावेळी श्री. भोगले म्हणाले, ""देशाप्रती प्रेम वक्‍त करण्यासाठी विद्यार्थ्यांकडे 365 दिवस असतात. आम्ही उद्योजक आमच्या सचोटीने केलेल्या कामातून तसेच नियमित कर भरणा करून देशशक्‍ती व्यक्‍त करतो.'' तिरंगा यात्रेवर पुष्पवृष्टी

शहरातील मुख्य भागातून काढण्यात आलेल्या या तिरंगा यात्रेवर ठिक-ठिकाणी पुष्पवृष्टी करण्यात आली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या सिनेट सदस्य अनुराधा चव्हाण यांच्यात एबीव्हीपीला महात्मा गांधीचे वावडे

तिरंगा पदयात्रेत सहभागी विद्यार्थ्यांना छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, स्वामी विवेकानंद, स्वातंत्र्यवीर वि. दा. सावरकर, शाहू महाराज, दीनदयाळ उपाध्ये, शामा प्रसाद मुखर्जी यांच्या नावाचे बॅच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेतर्फे देण्यात आले होते; मात्र स्वातंत्र्य लढ्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या महात्मा गांधीचा एबीव्हीपीला विसर पडला. बॅचमध्ये महात्मा गांधी यांचे छायाचित्र वगळता, इतर सर्व महापुरुषांचे छायाचित्र होते.



Web Title: A 2222 foot national flag hiking in Aurangabad on the occation of Marathwada Muktisangram Din