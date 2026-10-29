Pachod News : कत्तलीसाठी नेण्यात येणारे २३ बैल पाचोड पोलिसांकडून जप्त; आयशर वाहनासह २४ लाखांचा मुद्देमाल ताब्यात

पाचोड - कत्तलीच्या उद्देशाने आयशर बॉडीबंद वाहनातून वाहतूक करण्यात येत असलेल्या २३ बैलांसह आयशर वाहन पाचोड (ता.पैठण) पोलिसांनी जप्त करून वाहनचालकास अटक केली. ही कारवाई रजापूर (ता.पैठण) शिवारात गुरुवारी (ता.२९) रात्री आठ वाजेच्या सुमारास करण्यात आली असून या कारवाईत १२ लाख ६० हजार रुपये किमतीचे २३ बैल आणि १२ लाख रुपये किमतीचे आयशर वाहन, असा एकूण २४ लाख ६० हजार रुपयांचा मुद्देमाल पोलिसांनी ताब्यात घेतला आहे. वाहनमालकासह अन्य दोन साथीदार फरार आहेत..यासंबंधी पाचोड पोलीसांनी दिलेली माहिती अशी की , सहायक पोलीस निरीक्षक सचिन पंडित हे ठाण्यात हजर असताना त्यांना गुप्त बातमीदारामार्फत धुळे-सोलापूर महामार्गावरून एका बंद बॉडी आयशर वाहनातून जनावरांची कत्तलीसाठी वाहतूक करण्यात येत असल्याची गोपनिय माहिती मिळाली. या माहितीची खात्री करण्यासाठी त्यांनी पोलीस अंमलदार राम आयनले, रणजितसिंग दुल्लत यांना रवाना केले..पोलिसांनी धुळे-सोलापूर महामार्गावरील रजापूर शिवारात हॉटेल स्वामिनी परिसरात संशयास्पद आयशर वाहन (क्र. एमएच- २० ईजी- ३७९७) आढळून आल्याने ते पोलिसांनी ताब्यात घेऊन या संशयास्पद वाहनाची तपासणी केली असता त्यात २३ बैल आढळून आले. या जनावरांच्या वाहतुकीसंदर्भात आवश्यक परवाना अन्य संबंधित कागदपत्राची विचारणा केली असता त्यांच्याकडे कोणताही परवाना व अन्य दस्ताऐवज आढळून आले नाहीत. त्यामुळे पोलिसांनी ही सर्व २३ बैलांना पारुंडीच्या गोशाळेत दाखल करून त्यांची सुटका केली..याप्रकरणी पाचोड पोलीसांनी महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम १९७६ मधील कलम ५(अ), ५(ब), ९ व ९(अ), प्राण्यांचा छळ प्रतिबंधक अधिनियम १९६० मधील कलम ११ आणि भारतीय न्यायसंहितेच्या कलम ३(५) अन्वये गुन्हा दाखल केला.या प्रकरणातील वाहन चालक शेख इरफान शेख लुकमान कुरेशी रा.सुमया मशीदजवळ, ईदगाह नगर, सिल्लोड, (ता. सिल्लोड) याला अटक करण्यात आली. दरम्यान, वाहनमालक व त्याचे अन्य दोन साथीदार फरार असून, पोलीस त्यांचा शोध घेत आहेत..ही कारवाई पोलीस अधीक्षक प्रकाश जाधव, अपर पोलीस अधीक्षक प्रशांत स्वामी, पैठणचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी सुनील पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक पोलीस निरीक्षक सचिन पंडित, पोलीस उपनिरीक्षक महादेव नाईकवाडे, पोलीस हवालदार रणजितसिंग दुल्लत, पोलीस अंमलदार राम आयनले, नागनाथ केंद्रे, पोलीस हवालदार विजय ठोकळ यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.