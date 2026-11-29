निटूर: निलंगा तालुक्यातील हनुमंतवाडी येथील रोहित एकनाथ जाधव (वय २४) या युवकाचा विद्युत शॉक लागून मृत्यू झाल्याची घटना दि. २९ रोजी रविवारी पहाटेच्या सुमारास घडली. व्यायामासाठी घराबाहेर पडलेल्या युवकाचा डीपीजवळ मृत्यू झाल्याने गावात एकच खळबळ उडाली असून, या घटनेबाबत विविध चर्चा सुरू आहेत..Jan Kalyan Expressway: जनकल्याण एक्सप्रेस-वे बीडऐवजी भूम-वाशीतून न्या; धाराशिवकरांची मागणी, खासदार ओमराजे निंबाळकरांचा पाठपुरावा.याबाबत मिळालेली अधिक माहिती अशी की, हनुमंतवाडी येथील रोहित एकनाथ जाधव हा युवक रविवारी पहाटे व्यायाम करण्यासाठी घराबाहेर पडला होता. यावेळी डीपीजवळ विद्युत शॉक लागल्याने त्याचा जागीच मृत्यू झाल्याचे समजते. सकाळच्या सुमारास ही घटना गावकऱ्यांच्या निदर्शनास आल्यानंतर परिसरात खळबळ उडाली. .घटनेची माहिती मिळताच निटूर पोलिसांनी घटनास्थळी भेट देऊन पंचनामा केला. त्यानंतर मृतदेह शवविच्छेदनासाठी निटूर येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात पाठविण्यात आला. रोहित जाधव याने निलंगा येथे आयटीआयचे शिक्षण पूर्ण केले होते. तरुण वयातच त्याचा मृत्यू झाल्याने हनुमंतवाडी गावावर शोककळा पसरली आहे..Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.अपघात की घात? चर्चेला उधाणरोहित जाधव हा पहाटेच्या सुमारास व्यायामासाठी घराबाहेर पडला होता. मात्र, तो डीपीजवळ कसा गेला आणि नेमक्या कोणत्या परिस्थितीत त्याला विद्युत शॉक लागला, याबाबत गावात विविध चर्चा सुरू आहेत. ही घटना केवळ अपघात आहे की यामागे अन्य काही कारण आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. मात्र, याबाबत अद्याप कोणताही निष्कर्ष समोर आलेला नाही. त्यामुळे पोलिसांनी घटनेची सखोल चौकशी करून सत्य परिस्थिती स्पष्ट करावी, अशी अपेक्षा ग्रामस्थांकडून व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.