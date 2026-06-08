Kannad News : भोकनगावात २५ वर्षीय विवाहितेने गळफास घेऊन संपविले जीवन; चिमुकलीच्या रडण्यामुळे घटना आली उघडकीस

कन्नड - तालुक्यातील भोकनगाव येथे एका २५ वर्षीय विवाहितेचा राहत्या घरातील स्वयंपाकघरात गळफासाने मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना सोमवारी (ता. ८) दुपारी साडेतीन वाजेच्या सुमारास उघडकीस आली. मयुरी सचिन खरे (वय २२) असे मृत विवाहित महिलेचे नाव आहे. या दुर्दैवी घटनेमुळे भोकनगाव आणि चिंचखेडा परिसरात मोठी हळहळ व्यक्त होत आहे..याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, तालुक्यातील चिंचखेडा येथील एसटी बस चालक संतोष आढाव यांची मयुरी ही एकुलती एक मुलगी होती. तिचा विवाह दीड वर्षांपूर्वी भोकनगाव येथील सचिन खरे यांच्याशी झाला होता. सचिन हे बँकेत नोकरीला असून या दांपत्याला सहा महिन्यांची एक लहान मुलगी आहे..सोमवारी सकाळी मयुरीचे सासू-सासरे एका दशक्रिया विधीच्या कार्यक्रमासाठी बाहेरगावी गेले होते, तर पती सचिन हे कन्नड येथील ‘एचडीएफसी’ बँकेत कर्तव्यावर गेले अशी माहिती आहे. दुपारच्या सुमारास घरातून मयुरीच्या सहा महिन्यांच्या बाळाचा सतत रडण्याचा आवाज येत होता. बऱ्याच वेळानंतरही बाळ शांत होत नसल्याने शेजारी राहणाऱ्या नागरिकांना संशय आला. त्यांनी लगेच घराकडे धाव घेत दरवाजा वाजवून मयुरीला आवाज दिला; मात्र आतून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही..त्यानंतर नागरिकांनी आत प्रवेश केला असता, मयुरी स्वयंपाकघरात छताला दोरीच्या साहाय्याने गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळून आली. गावकऱ्यांनी या घटनेची माहिती तातडीने कन्नड ग्रामीण पोलिसांना दिली. माहिती मिळताच सहाय्यक पोलीस निरीक्षक नारायण गिते, बीट जमादार कैलास करवंदे आणि पोलीस कॉन्स्टेबल संदीप कनकुटे यांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली..पोलिसांनी नातेवाईक व ग्रामस्थांच्या मदतीने मृतदेह खाली उतरवून पुढील तपासणीसाठी कन्नड ग्रामीण रुग्णालयात पाठवला. तेथे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासून मयुरीला मृत घोषित केले.पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा केला असून, या मृत्यूचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. कन्नड ग्रामीण पोलीस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून, पुढील तपास पोलीस करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.