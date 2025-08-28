Farmer Endlife : टाकळी कोलते येथे २९ वर्षीय तरुण शेतकऱ्याने गळफास घेऊन जीवनयात्रा संपवली

फुलंब्री - फुलंब्री तालुक्यातील टाकळी कोलते येथे २९ वर्षीय तरुण शेतकऱ्याने आत्महत्या केल्याची हृदयद्रावक घटना गुरुवारी (ता. २८) दुपारी तीन वाजेच्या दरम्यान घडली आहे.कर्जबाजारीपणाचा वाढता ताण आणि शेतीतून अपेक्षित उत्पन्न न मिळाल्यामुळे हताश होऊन त्याने धानोरा रस्त्यावरील परिसरात गळफास घेऊन जीवनयात्रा संपवली. गोपीनाथ तेजराव कोलते (वय २९) रा. टाकळी कोलते, ता.फुलंब्री असे आत्महत्या झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. .फुलंब्री तालुक्यातील टाकळी कोलते येथे गोपीनाथ तेजराव कोलते हे आपल्या कुटुंबासह राहत होते. वडिलांचे नावे शेतजमीन असून ट्रॅक्टरचेही तीन हप्ते थकलेले असल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. त्याचबरोबर सावकारी कर्ज देखील होते. त्यामुळे सातत्याने चिंतेत असणाऱ्या गोपीनाथ कोलते याने गळफास घेऊन आपली जीवन यात्रा संपवली..सदरील घटनेची माहिती मिळताच महात्मा फुले क्रीडा मंडळाचे रुग्णवाहिका चालक विजय देवमाळी यांनी वडोद बाजार पोलीसांच्या मदतीने मृतदेह ग्रामीण रुग्णालयात आणण्यात आला. त्यानंतर शवविछेदन करून मृतदेह नातेवाईकांच्या स्वाधीन करण्यात आला.या घटनेमुळे गावात शोककळा पसरली असून शेतकरी कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. या घटनेची वडोद बाजार पोलीस ठाण्यात नोंद करण्यात आली आहे. पुढील तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सुनील इंगळे यांच्या मार्गदर्शन खाली सुरू आहे..मराठा आरक्षणाचा बळी.? -मुंबई येथे मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या गोपीनाथ कोलते या तरुणाला आंदोलनात सहभागी व्हायचे होते. मात्र सरकार मराठा आरक्षण देत नाही. मराठा समाजाला आरक्षण नसल्याने मी आत्महत्या करत असल्याची सुसाईड नोट सापडली असल्याची चर्चा तालुक्यात सुरू आहे. त्यामुळे आणखी एक मराठा आरक्षणाचा बळी गेला का.? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.