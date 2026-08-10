Food Poisoning : आश्रमशाळेच्या जेवणातून ३२ विद्यार्थ्यांना विषबाधेची शक्यता; २७ मुले, ५ मुलीं उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल

देगलूर - तालुक्यातील हणेगाव येथील वसंतराव नाईक निवासी आश्रमशाळेतील ३२ विद्यार्थ्यांना रविवारी (ता. ९) सायंकाळच्या जेवणानंतर मळमळ, उलट्या आणि पोटदुखीचा त्रास सुरू झाल्याने एकच खळबळ उडाली. अन्नातून विषबाधा झाल्याची प्राथमिक शक्यता व्यक्त होत असून, सर्व विद्यार्थ्यांना तातडीने देगलूर येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्यापैकी १९ विद्यार्थ्यांवर उपचार सुरू असून, उर्वरित विद्यार्थ्यांची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती रुग्णालय प्रशासनाने दिली..हणेगाव येथील वसंतराव नाईक निवासी आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांनी रविवारी ता.९ रोजी सायंकाळी मांसाहारी भोजन केल्यानंतर काही वेळातच अनेक विद्यार्थ्यांना मळमळ, उलट्या आणि पोटदुखीचा त्रास जाणवू लागला. विद्यार्थ्यांची प्रकृती बिघडत असल्याचे लक्षात येताच वसतिगृह प्रशासनाने तत्काळ ३२ विद्यार्थ्यांना उपचारासाठी देगलूर उपजिल्हा रुग्णालयात हलविले. बाधित विद्यार्थ्यांमध्ये २७ मुले आणि ५ मुलींचा समावेश आहे..उपजिल्हा रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. अनिल थडके यांच्या मार्गदर्शनाखाली डीएमओ डॉ. प्रसाद नुनेवार, डॉ. सचिन गायकवाड, डॉ. मोहम्मद उस्मान, डॉ. रवी काळे, डॉ. संतोष आत्मलवार, डॉ. संजय लाडके, डॉ. शेख मुजीब, डॉ. काझी तसेच परिचारिका कल्पना दीक्षित व रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांनी विद्यार्थ्यांवर तातडीने उपचार केले. सध्या १९ विद्यार्थ्यांवर उपचार सुरू असून, इतर विद्यार्थ्यांची प्रकृती समाधानकारक असल्याचे सांगण्यात आले..दरम्यान, या घटनेमुळे आश्रमशाळेतील भोजन व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विद्यार्थ्यांना पुरविण्यात आलेल्या अन्नाची गुणवत्ता, स्वयंपाकघरातील स्वच्छता, अन्नसाठवणुकीची पद्धत तसेच मांसाहारी भोजन तयार करताना अन्नसुरक्षेचे निकष पाळण्यात आले होते का, याबाबत चौकशीची मागणी होत आहे.जेवणानंतर अल्पावधीतच मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांना एकाच प्रकारची लक्षणे दिसून आल्याने संबंधित दिवशी तयार करण्यात आलेल्या भोजनाचे नमुने आणि वापरण्यात आलेल्या अन्नपदार्थांची प्रयोगशाळेत तपासणी करणे आवश्यक असल्याचे वैद्यकीय सूत्रांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.