Beed Flood: बीडच्या खामगाव आणि नांदूर हवेलीत येथील पुरात अडकलेल्या त्या ३२ नागरिकांना सोमवारी रात्री सुखरूप काढले बाहेर

गेवराई : रविवार आणि सोमवारी झालेल्या मुसळधार पावसाने गोदावरी आणि सिंदफणा नदीने उग्र रुप धारण केल्यामुळे परिसरात पूरग्रस्त परिस्थिती गंभीर बनली आहे.बीडमधील हिंगणी हवेली गावाला पूराने वेढले असल्याने अडकलेल्या नागरिकांची सुटका करण्यासाठी गेवराईचे आमदार विजयसिंह पंडित याठिकाणी दाखल होताच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पूरपरिस्थितीचा फोनवर माहीती दिली..यावर एनडीआरएफ तुकडीच्या मदतीने पुरात अडकलेल्या त्या ३२ नागरिकांना सोमवारी रात्री सुखरूप बाहेर काढण्यात आले. बीडच्या गेवराई विधानसभा मतदारसंघातील खामगाव आणि नांदूर हवेली या गावाला सिंदफणा नदीच्या पाण्याने वेढल्याने ३२ नागरिक पुरात अडकले होते..याची माहीती होताच गेवराईचे आमदार विजयसिंह पंडित तहसीलदार चंद्रकांत शेळके हे पुरग्रस्त भागात दुपारी चार वाजता पोहचले. पुरात अडकलेल्या अनेक लोकांची प्रशासनाच्या मदतीने सुटका करण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न सुरू केले.एवढेच नाहीतर आमदार पंडित यांनी परिस्थिती गंभीर असल्याची माहीती फोनवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना देत नागरिकांना सुखरूप बाहेर काढण्यास प्रशासकीय मदत पाठविण्याची विनंती केली..यावरुन हेलीकॉप्टर पाठवण्याचे देखील उपमुख्यमंत्री यांनी आश्वासन दिले.मात्र, वातावरण दूषित असल्याने हेलीकॉप्टर आले नसल्याने एनडीआरएफ तुकडीच्या मदतीने सोमवारी रात्री नांदूर हवेलीत अडकलेल्या त्या ३२ नागरिकाला सुखरूप बाहेर काढण्यात आले असल्याची माहीती प्रशासनाने दिली..Georai News : गेवराईच्या पुरग्रस्त भागाची उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली पाहणी; सरसकट पंचनामे करण्याचे दिले आदेश.धिर सोडू नका पुरग्रस्ताच्या पाठीशी खंबीर पणे उभा राहणार-नांदूर हवेलीतील त्या अडकलेल्या ३२ नागरिकांना पुरातुन बाहेर काढल्यानंतर गेवराईचे आमदार विजयसिंह पंडित यांनी घाबरु नका प्रशासन आणि मी तुमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहून मदतीसाठी शासन दरबारी प्रयत्न करणार आहे..