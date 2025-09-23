मराठवाडा

Beed Flood: बीडच्या खामगाव आणि नांदूर हवेलीत येथील पुरात अडकलेल्या त्या ३२ नागरिकांना सोमवारी रात्री सुखरूप काढले बाहेर

गेवराई : रविवार आणि सोमवारी झालेल्या मुसळधार पावसाने गोदावरी आणि सिंदफणा नदीने उग्र रुप धारण केल्यामुळे परिसरात पूरग्रस्त परिस्थिती गंभीर बनली आहे.बीडमधील हिंगणी हवेली गावाला पूराने वेढले असल्याने अडकलेल्या नागरिकांची सुटका करण्यासाठी गेवराईचे आमदार विजयसिंह पंडित याठिकाणी दाखल होताच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पूरपरिस्थितीचा फोनवर माहीती दिली.

