Ashadhi Wari: ४३ वर्षांची अखंड परंपरा कायम! गंगापूरहून १२०० वारकऱ्यांची पायी दिंडी पंढरपूरकडे मार्गस्थ; भक्ती, शिस्त आणि परंपरेचा अनोखा संगम

-जमील पठाणकायगाव : आषाढी एकादशी निमित्त गंगापूर ते पंढरपूर पायी दिंडी सोहळ्यात गंगापूर येथील श्री विठ्ठल आश्रमचे वारकरी मंगळवारी (ता.7) सकाळी 7 वाजता पंढरपूरकडे मार्गस्थ झाले. गाथामूर्ती मठाधिपती रामभाऊ महाराज राऊत यांच्या नेतृत्वाखाली 43 वर्षांची ही अखंड परंपरा यंदाही भक्तिभावात सुरू झाली.या दिंडीचे रस्त्याने ठिकठिकाणी जल्लोषात स्वागत करण्यात आले..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...तालुक्यातील सर्वात मोठी वारी असलेल्या या दिंडीत 1200 महिला-पुरुष वारकरी समान पांढऱ्या पोशाखात सहभागी झाले आहेत. मोठ्या संख्येने महिला वारकरी सहभागी झाल्याने दिंडीचे वैशिष्ट्य वाढले आहे. राज्यातील शिस्तीच्या दृष्टीने ओळखल्या जाणाऱ्या मोजक्या दिंड्यांमध्ये या दिंडीचा समावेश आहे. 300 किलोमीटर पायी प्रवास करून ही वारी 25 जुलै रोजी पंढरपुरात दाखल होणार आहे..आभाळातून पडणाऱ्या पर्जन्यवृष्टीत आणि ठिकठिकाणी नागरिक भाविकांकडून पुष्पवृष्टीत 'ज्ञानोबा माऊली तुकाराम... दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा' या नामघोषात निघालेल्या या दिंडीचे स्वागत झाले.छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात फटाक्यांची आतषबाजी झाली. नगराध्यक्ष संजय जाधव, उपनगराध्यक्ष अमोल जगताप, नगरसेविका सुवर्णाताई जाधव, नगरसेवक नवनाथ कानडे, माजी नगरसेवक अविनाश पाटील, मा नगरसेवक ज्ञानेश्वर साबणे बाबासाहेब गायके यांच्यासह व्यापारी, डॉक्टर, पोलीस प्रशासन व नगर परिषद कर्मचाऱ्यांनी स्वागत केले..भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, राजीव गांधी चौक मार्गे दिंडी राजमाता अहिल्याबाई होळकर स्मारकाजवळ पोहोचली. येथे धनगर समाज बांधवांनी पारंपरिक पद्धतीने मेंढ्यांचे रिंगण करत, श्री विठ्ठल आश्रमच्या दिंडीचे स्वागत केले. दिंडीतील गाथामूर्ती रामभाऊ महाराज राऊत यांचे धनगर समाज बांधवांनी काठी व घोंगडं देऊन औक्षण करत विशेष स्वागत केले..माजी नगराध्यक्ष रावसाहेब तोगे, सरदार दीपक वाबळे, माजी नगरसेवक ज्ञानेश्वर साबणे, वैभव धनायत, पृथ्वीराज तोगे, प्रभाकर जाधव, नारायण काळे, अनिल घोडके, गोरख काळे, श्री कुरणे यांनी स्वागत केले. कारखाना फाटा येथील गोरखनाथ दहितुले यांच्या नवीन पेट्रोल पंपावर गोरख दहितुले, कमलेश दहितुले, विशाल दहितुले यांनी आयस्क्रीम वाटप केले. त्यानंतर प्रल्हाद दहितुले यांच्या निवासस्थानी दुपारी जेवण महाप्रसाद देण्यात आला. भाऊसाहेब गवळी, संजय गायकवाड, गजानन गायकवाड, राजू नजन, कपिल दहितुले, प्रकाश दहितुले, सुनील दहितुले, दिगंबर गायकवाड व जुने कायगाव येथील गावकऱ्यांनी स्वागत केले..गंगापूर शहर व तालुक्यातील वारकरी तसेच छ. संभाजीनगर, नाशिक, बीड, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील नेवासा व अन्य परिसरातील वारकरी या दिंडीत सहभागी झाले असून, पंढरपूर यात्रेसाठी भोजन व निवासाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. बुधवारी( ता. 8 )रोजी नेवासा येथील माऊलींच्या दिंडीसोबत सहभागी होतील. त्यावेळी इतर 20 दिंड्या देखील सहभागी होतील, गंगापूरचे वैभव असलेली ही दिंडी आषाढी एकादशीच्या दिवशी पंढरपूरमध्ये दाखल होणार आहे..Nagpur Pune Vande Bharat: प्रवाशांसाठी खुशखबर! नागपूर–पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेसला मिळणार नवीन १६/२० डब्यांचा रेक; विदर्भ–पश्चिम महाराष्ट्र प्रवास होणार सोयीचा.पावसापासून संरक्षणासाठी घोंगते वाटपगंगापूर सहकारी साखर कारखान्याचे माजी संचालक रामेश्वर मुंदडा यांनी दिंडीतील वारकऱ्यांना पावसापासून संरक्षण मिळावे म्हणून घोंगते वाटप केले. भर पावसात सुरू झालेल्या या दिंडीसाठी त्यांचे हे सहकार्य भक्तीभाव वाढवणारे ठरले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.