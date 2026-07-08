मराठवाडा

Ashadhi Wari: ४३ वर्षांची अखंड परंपरा कायम! गंगापूरहून १२०० वारकऱ्यांची पायी दिंडी पंढरपूरकडे मार्गस्थ; भक्ती, शिस्त आणि परंपरेचा अनोखा संगम

43-year-old Gangapur Wari tradition: गंगापूरच्या विठ्ठल आश्रम दिंडीची ४३ वर्षांची अखंड परंपरा; १२०० वारकऱ्यांचा ३०० किमी पायी प्रवास, महिलांचा उत्स्फूर्त सहभाग आणि राज्यभरातून होणारे जल्लोषात स्वागत
Gangapur's Grand Wari: 1,200 Devotees Embark on 300-km Pilgrimage to Pandharpur

Gangapur's Grand Wari: 1,200 Devotees Embark on 300-km Pilgrimage to Pandharpur

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

-जमील पठाण

कायगाव : आषाढी एकादशी निमित्त गंगापूर ते पंढरपूर पायी दिंडी सोहळ्यात गंगापूर येथील श्री विठ्ठल आश्रमचे वारकरी मंगळवारी (ता.7) सकाळी 7 वाजता पंढरपूरकडे मार्गस्थ झाले. गाथामूर्ती मठाधिपती रामभाऊ महाराज राऊत यांच्या नेतृत्वाखाली 43 वर्षांची ही अखंड परंपरा यंदाही भक्तिभावात सुरू झाली.या दिंडीचे रस्त्याने ठिकठिकाणी जल्लोषात स्वागत करण्यात आले.

Loading content, please wait...
Marathwada
pandharpur
Aashadhi Wari
Ashadhi Ekadashi
Pilgrimages in Maharashtra