Kannad News : कन्नडमध्ये ४४ वर्षीय विवाहितेचा मुत्यु! पतीला पोलीसांकडुन अटक; चारित्र्याच्या संशयातून वाद झाल्याचा फिर्यादीचा आरोप

कन्नड - शहरातील गजानन कॉलनी परिसरात रोहिणी मुकेश कुंभकर्ण (वय ४४) यांचा सोमवारी (ता. १२) पहाटे पाचच्या सुमारास मृत्यू झाला. पतीने डोक्यात व तोंडावर लाकडी दांड्याने मारहाण केल्याने त्यांचा मृत्यू झाल्याचा आरोप फिर्यादीत करण्यात आला आहे. याप्रकरणी पती मुकेश बाळकडू कुंभकर्ण याच्याविरुद्ध कन्नड शहर पोलिस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पोलिसांनी त्याला अटक केली आहे..पोलिसांत दाखल फिर्यादीनुसार, रोहिणी यांचा विवाह २००३ मध्ये मुकेश कुंभकर्ण याच्याशी झाला होता. त्यांना ईशान आणि निशा ही दोन मुले आहेत. गेल्या सहा ते सात महिन्यांपासून चारित्र्याच्या संशयावरून तसेच छत्रपती संभाजीनगर येथे राहण्याच्या कारणावरून पती-पत्नीत वाद होत होते.तीन महिन्यांपूर्वी हे दाम्पत्य छत्रपती संभाजीनगर येथे भाड्याच्या खोलीत राहण्यासाठी गेले होते. तेथेही त्यांच्यात वाद सुरू असल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे. त्यानंतर ७ ऑक्टोबरला ते पुन्हा कन्नड येथे परतले होते..सोमवारी पहाटे पाचच्या सुमारास रोहिणी यांच्या डोक्याला व तोंडाला लाकडी दांड्याने मारहाण झाल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. पोलिसांनी घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली. त्यानंतर मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी कन्नड ग्रामीण रुग्णालयात पाठविण्यात आला. वैद्यकीय अधिकारी रुक्साना शेख यांनी शवविच्छेदन केल्यानंतर मृतदेह नातेवाइकांच्या ताब्यात दिला. सोमवारी सायंकाळी पाचच्या सुमारास शहरातील देवलोक स्मशानभूमीत रोहिणी यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले..रोहिणी यांचे भाऊ रवींद्र घडमोडे यांच्या फिर्यादीवरून पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. उपविभागीय पोलिस अधिकारी अपरजिता अग्निहोत्री, उपविभागीय पोलिस अधिकारी आरती पवार, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सतीश दिंडे आणि सहाय्यक फौजदार नासेर पठाण यांनी घटनास्थळी भेट दिली. उपविभागीय पोलिस अधिकारी आरती पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलिस निरीक्षक एस. एल. दिंडे पुढील तपास करीत आहेत..पती स्वतः पोलिस ठाण्यात हजर -पत्नीच्या मृत्यूनंतर मुकेश कुंभकर्ण स्वतः कन्नड शहर पोलिस ठाण्यात हजर झाला आणि त्याने पोलिसांना घटनेची माहिती दिली. त्यानंतर पोलिसांनी त्याला अटक केली. रोहिणी या छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेचे माजी महापौर बापू घडमोडे यांच्या चुलत बहीण असल्याची माहिती आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.