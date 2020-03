‘या’ जिल्ह्यात कर्जमाफीचे ५२१ कोटी हस्तांतरीत

परभणी ः महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत पात्र ठरलेल्या जिल्ह्यातील दोन लाख २३ हजार ६४७ शेतकऱ्यांपैकी ७१ हजार ८७९ शेतकऱ्यांच्या खात्यावर लाभाची ५२१ कोटी ११ लाख रुपयांची रक्कम हस्तांतरीत करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा उपनिबंधक मंगेश सुरवसे यांनी दिली. परभणी जिल्ह्यात राष्ट्रीयकृत, व्यापारी, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी, ग्रामीण बॅंका, विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांकडून शेतकऱ्यांनी घेतलेले अल्पमुदत पीककर्ज माफ होणार आहे. ता. ३० सप्टेंबर २०१९ रोजी थकीत असलेले व ता. एक एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ या कालावधीत घेतलेले अल्पमुदत पीककर्ज आणि पीक पुनर्गठित कर्जमाफ होणार आहे. कर्जमाफीत बसलेल्या शेतकऱ्यांपैकी आतापर्यंत दोन लाख १५ हजार आठ शेतकऱ्यांनी आधार लिंक केले आहे. एकूण ६८.७१ टक्के काम पूर्ण

एक लाख ४४ हजार ८६९ शेतकऱ्यांचा डाटा पोर्टलवर अपलोड करण्यात आला आहे. अपलोड झालेल्या पैकी ८८ हजार २७१ शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण झाले आहे. एकूण ६८.७१ टक्के काम पूर्ण झाले आहे, तर ७१ हजार ८७९ शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यावर ५२१ कोटी ११ लाख रुपयांची रक्कम हस्तांतरीत करण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील बहूतांस शेतकऱ्यांची आधार प्रमाणीकरण करण्यासाठी सध्या आधार केंद्र आणि आपले सेवा केंद्रावर गर्दी होत आहे. हेही वाचा - ‘या’ शहरातील शेकडो हातगाडे हटविले एक हजार शेतकऱ्यांच्या तक्रारी

कर्जमाफी संदर्भात जिल्हाभरातील एक हजार १३० शेतकऱ्यांनी तक्रारी केल्या आहेत. त्यातील डीएलसीद्वारे केवळ १५ तक्रारींचे निवारण झाले आहे. त्यामुळे डीएलसीकडे ४९० तक्रारी प्रलंबित आहेत. तहसील स्तरावर १३४ तक्रारींचे निवारण करण्यात आले असून ४९१ तक्रारी प्रलंबित आहेत. हेही वाचा - ‘या’ जिल्हा परिषदेचा एक लाख शिलकीचा अर्थसंकल्प आधार प्रमाणीकरण करा

शेतकऱ्यांनी जवळच्या आपले सेवा सरकार केंद्र, सीएससी केंद्रात कर्जमाफीचे खात्याचे आधार प्रमाणीकरण करून घ्यावे. आपल्या कर्जखात्याचा क्रमांक तपासून घेत क्रमांक चुकीचा असल्यास अमान्य हा पर्याय निवडावा. कर्जमुक्तीच्या यादीत मयत शेतकऱ्यांचे नाव असल्यास बॅंकेशी संपर्क साधून वारसाची नोंद घ्यावी. - मंगेश सुरवसे, जिल्हा उपनिबंधक, परभणी.

