Ganja Seized : दाभरूळ शिवारात ६७ किलो गांजासह लाखाचा मुद्देमाल जप्त; चार जण अटकेत

आडुळ - स्थानिक गुन्हे शाखेचे घरफोडी पथक हे पाचोड परिसरात गस्तीवर असतांना श्री. महेश घुगे, पो.उप.नि. यांना गोपनीय बातमीदारा मार्फत माहिती मिळाली कि, दाभरूळ शिवारातील शेतात असलेल्या पत्र्याच्या शेडमध्ये काही ईसम स्वत: च्या फायद्यासाठी बेकायदेशिररित्या चोरटया मार्गाने गांजाची विक्री करत आहे अशी माहिती मिळाली..या अनुषंगाने स्था.गु.शाच्या पथकाने सापळा लावुन विशेषांतर करून व्यापारी असल्याचे भासवुन गांजा खरेदी करणे असल्याबाबत गोपनीय बातमीदारामार्फत बातमी संशयीत ईसमापर्यंत पोहचवली.यावरून पथकाने व्यापा-याचे वेशात दाभरूळ (ता. पैठण ) शिवारातील शेतात गेले असता तेथे एका पत्र्याच्या घराजवळ उभा असलेला ईसम रमेश विजयसिंग नारेडा यांची भेट घेवुन त्याला पथकाने व्यापारी असल्याचे सांगुन त्याचा विश्वास संपादन करुन त्याने सांगितलेल्या भावात गांजा खरेदी करण्याची संमती दर्शविल्याने त्याने त्याचे इतर सहा साथीदार यांना बोलावुन घेतले..परंतु पथकाचे हालचालवरुन त्यांना संशय आल्याने व पोलीसांची चाहुल लागल्याने त्यांनी तेथुन पलायन केले असता पथकाने शिताफिने पाठलाग करून रामसिंग कारभारी जारवाल (वय-३१ वर्षे, रमेश विजयसिंग नारेडा (वय-३४ वर्षे ), रामेश्वर त्रिंबक बमनात (वय-२४ वर्षे, मित शाम वैष्णव (वय-१९ वर्षे ) यांना ताब्यात घेवुन त्यांना विश्वासात घेवुन विचारपुस करता त्यांनी पंचा समक्ष शेतवस्तीवरिल घराचे आतील खोलीत चार मोठया गोण्यामध्ये सुकलेला गांजा लपवून ठेवलेला दाखविला..पथकाने सहाय्यक वैज्ञानिक व रासायनिक विश्लेषकांचे मदतीने गोण्या उघडुन पाहिले असता त्यामध्ये हिरवट रंगाचा आम्ली पदार्थ ज्याचा उग्रवास असलेला वाळलेली पाने, फुले, बिया, असा आम्ली पदार्थ (गांजा) मिळुन आल्याने त्याचे वजनमापे तज्ञ यांचे मार्फेतीने वजन केले असता सुकलेला गांजा हा ६७ किलो ५०० ग्रॅम ज्यांची अंदाते एकुण किमत २०२५००० रुपये एवढी असुन चार मोबाईल फोन व तीन दुचाकी असा एकुण २३७६००० रुपयांचा मुद्देमाल पोलीसांनी जप्त केला आहे..आरोपीकडे त्यांचे पळुन गेलेल्या साथीदारा बाबत विचारपुस करता त्यांनी त्यांची नावे केसरसिंग धनसिंग जारवाल, निलेश ऊर्फ बंदी बाबुलाल सुलाने, आनंद प्रताप जारवाल असे असल्याची सांगितले आहे. नमुद आरोपी विरूध्द पोलीस ठाणे पाचोड येथे गुंगीकारक औषधी द्रव्ये व मनोव्यापारावर परिणाम करणारे पदार्थ अधिनियम नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..ही कारवाई डॉ. विनयकुमार राठोड (पोलीस), अन्नपूर्णा सिंह (अपर पोलीस अधीक्षक), सुनिल पाटील (उपविभागीय अधिकारी, पैठण) यांच्या मार्गदर्शनाखाली विजयसिंग राजपूत, (पोलीस निरीक्षक), सचिन पंडीत (स.पो.नि. पाचोड), महेश घुगे (पो.उप.नि.), राम बारहाते (पो.उप.नि. पाचोड), बळीराम काकडे, श्रीमंत भालेराव, प्रमोद पाटील, अंगद तिडके, दिपक सोराशे, सचिन राठोड, बलबीरसिंग बहुरे, शिवाजी मगर यांनी केली आहे. आरोपींना न्यायालयात हजर केले असता २ तारखेपर्यंत पीसीआर मिळाला आहे..