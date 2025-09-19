Shirurkasar Flood: महापुरानंतर बेपत्ता; शिरूरकासार तालुक्यातील ६९ वर्षीय नागरिकाचा चौथ्या दिवशीही काहीसा ठावठिकाणा नाही

शिरूरकासार : तालुक्यात सोमवारी (ता.१५) आलेल्या महापुरात घाटशील पारगाव प्रकल्पातून वाहून गेलेल्या ज्येष्ठ नागरिकाचा चौथ्या दिवशीही शोध लागलेला नाही. .मंचरवाडी (ता.पाथर्डी) येथील गणपत हरिभाऊ बर्ड (वय ६९) हे सांडव्यावरून वाहून गेले आहेत..घाटशील पारगाव प्रकल्पाचे पाणी किन्हा नदीला मिळते आणि पुढे मच्छिंद्रगडच्या पायथ्या जवळ संगमावरून सिंदफणा नदीला मिळून माजलगावपर्यंत जाते. त्यामुळे हा बेपत्ता नागरिक नेमका कुठे गेला याचा शोध घेणे आव्हान ठरत आहे..पहिल्या दिवसापासून सहाय्यक पोलिस निरीक्षक प्रविण जाधव यांच्या पथकाने शोधमोहीम सुरू केली असून दुसऱ्या दिवशी अग्निशामक दलाला पाचारण करण्यात आले..Parbhani News : दुधना नदीत दोन दुचाकीस्वार वाहून, ग्रामस्थांची पुलाच्या उंचीवाढीची मागणी.आमचे प्रयत्न सुरूच राहतील. अग्निशामक दल आणि स्थानिकांच्या मदतीने आम्ही सतत शोधमोहीम राबवत असल्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक प्रविण जाधव यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.