Shirurkasar Flood: महापुरानंतर बेपत्ता; शिरूरकासार तालुक्यातील ६९ वर्षीय नागरिकाचा चौथ्या दिवशीही काहीसा ठावठिकाणा नाही

Missing Senior Citizen: शिरूरकासार तालुक्यात सोमवारी आलेल्या महापुरामुळे गणपत हरिभाऊ बर्ड (वय ६९) सांडव्यावरून वाहून गेले. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक प्रविण जाधव यांच्या पथकासह स्थानिक व अग्निशामक दल शोधमोहीम राबवत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
शिरूरकासार : तालुक्यात सोमवारी (ता.१५) आलेल्या महापुरात घाटशील पारगाव प्रकल्पातून वाहून गेलेल्या ज्येष्ठ नागरिकाचा चौथ्या दिवशीही शोध लागलेला नाही.

