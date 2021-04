लोअर दूधना प्रकल्प धरणात ७२ टक्के जलसाठा; उन्हाळ्यातील पिकांना धरणातील पाण्याचा मिळणार लाभ

सेलू ( जिल्हा परभणी ) : लोअर दूधना प्रकल्प धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात यावर्षी सरासरी पेक्षा अधिक पाऊस झाल्याने धरण तुडुंब भरले होते. धरणाच्या उजव्या आणि डाव्या कालव्यातुन रब्बी हंगामातील पिकांना एप्रिल व मे महिण्यात दोन पाणी पाळ्या मिळणार असल्याने शेतकर्‍यांतुन समाधान व्यक्त होत आहे. तालुक्यातील लोअर दुधना प्रकल्प धरण तब्बल दहा वर्षानंतर यावर्षी समाधानकारक पाऊस झाल्यामुळे शंभर टक्के भरले. सद्य: स्थितीत धरणात ७२ टक्के इतका उपलब्ध जलसाठा आहे. यंदाच्या रब्बी हंगामासाठी लोअर दुधना प्रकल्प धरणाच्या दोन्ही कालव्यातून यापुर्वी एक पाणी पाळी सोडण्यात आली होती. त्यामुळे धरणातील पाण्यामूळे शेतकर्‍यांच्या लाभ क्षेत्रातील तेरा हजार हेक्टर शेतीला लाभ मिळाल्यामुळे रब्बी हंगामातील पिकांसाठी चांगलाच फायदा झाला. धरणाचा डावा कालवा हा ६९ किलोमीटर असून उजवा कालवा ४८ किलोमीटर आहे. या पाणी पाळीमुळे सेलू, जिंतूर, मानवत व परभणी तालुक्यातील शेतकर्‍यांना या पाण्याचा सिंचनासाठी लाभ मिळाला. त्याच बरोबर एप्रिल आणि मे महिण्यात धरणातुन दोन पाणी पाळ्या सोडण्यात येणार असल्याची माहिती धरण सुत्रांनी दिली आहे. तसेच उन्हाळ्यात सेलू शहर, आठ गाव पाणी पुरवठा योजना, मंठा शहर, परतुर शहर व मंठा, परतुर तालुक्यातील १७३ गावांना धरणातील पाणी नागरिकांना पिण्यासाठी मिळणार आहे. हेही वाचा - नांदेड- नागपूर राष्ट्रीय महामार्गावर अपघातात पती जागीच ठार तर पत्नी गंभीर जखमी लोअर दुधना प्रकल्प धरण शंभर टक्के भरल्यामुळे यंदा रब्बी हंगामासाठी यापुर्वी एक पाणी पाळी सोडण्यात आली होती. उन्हाळ्यातील शेतकर्‍यांच्या पिकांसाठी पुन्हा दोन पाणी पाळ्या सोडण्याचे नियोजन सुरु असल्याची माहिती धरणाचे शाखा अभियंता सतिश बागले यांनी 'सकाळ'शी बोलतांना दिली. संपादन- प्रल्हाद कांबळे



