उमरगा : आज पुन्हा आठ पॉझिटिव्ह; एकूण ८८ कोरोनाग्रस्त

उमरगा (जि. उस्मानाबाद) : शहरातील कोविड उपजिल्हा रुग्णालयात दोन दिवसांपासून प्रलंबित असलेले कोरोना चाचणीचे अहवाल मंगळवारी (ता. १४) सकाळी प्राप्त झाले. त्यातील आठ अहवाल पॉझिटिव्ह आले. त्यामध्ये शहरातील सहा तर तुरोरी व गुंजोटी प्रत्येकी एका रुग्णांचा समावेश आहे. तालु्क्यातील बाधितांची संख्या एकूण ८८ वर गेली आहे. शहरातील कोविड उपजिल्हा रुग्णालयातून ११ ते १३ जुलै या तीन दिवसांत ८५ स्वबचे नमुने तपासणीस पाठविण्यात आले होते. मंगळवारी सकाळी प्रलंबित ६५ अहवाल आले. त्यापैकी आठ जणांचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला. तालुक्यातील गुंजोटी येथील ज्येष्ठ नागरिकाचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला असून, त्यांच्यावर सोलापूर येथील रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. हेही वाचा- उस्मानाबाद जिल्हाधिकाऱ्यांना औरंगाबाद खंडपीठाची अवमान नोटीस, पण कशामुळे? तालुक्यातील तुरोरी येथील एक जण पॉझिटिव्ह तर शहरातील कोविड रुग्णालयातील मेडिसिन विभागातील कर्मचाऱ्याचा मुलगा, मूकबधिर शाळेच्या परिसरातील एक ज्येष्ठ महिला. ती पूर्वीच्या पॉझिटिव्ह रुग्णाच्या संपर्कातील आहे. जकापूर कॉलनी येथील पूर्वीच्या बाधित सेवानिवृत्त शिक्षकाचा नातू, आरोग्यनगर येथील पूर्वीच्या रुग्णाच्या कुटुंबातील दोन जण पॉझिटिव्ह आले आहेत तर शहरातील जुनापेठ येथील पॉझिटिव्ह रुग्णाच्या संपर्कातील एक बाधित रुग्ण आढळून आला.

शहर व तालुक्यात कोरोना बाधितांची संख्या वाढत आहे, प्रशासनाकडून उपाययोजना व जनजागृती सुरू आहे; तरीही नागरिकांनी अशा स्थितीत स्वतःची काळजी घेण्याबरोबरच इतरामध्ये जनजागृती करणे गरजेचे आहे. उमरगा शहरात नगरपालिकेच्या कॉम्पलेक्समध्ये फिवर क्लिनिक सुरू केले आहे, तेथे शहर व तालुक्यातून येणाऱ्या नागरिकांनी तपासणी करून घ्यावी.

- विठ्ठल उदमले, उपविभागीय अधिकारी



Web Title: 8 new case of COVID-19 in Umarga, District Latur