बीड : ट्रक-क्रूझरच्या भीषण अपघाताच 8 जणांचा जागीच मृत्यू

बीड : ट्रक आणि क्रूझर जीपमध्ये झालेल्या भीषण अपघातात 8 प्रवाशांचा जागीच मृत्यू झाला आहे. अंबाजोगाई-लातूर हायवेवरील नंदगोपाल दूध डेअरी पायगावजवळ शनिवारी (दि.23) सकाळी हा भीषण अपघात घडला. या अपघातात सात महिला आणि एका पुरुषाचा मृत्यू झाला आहे. अपघातात मृत्युमुखी पडलेले सर्व जण लातूर जिल्ह्यातील आर्वी येथील रहिवाशी असल्याची माहिती समजत आहे. अद्याप घटनेतील मयतांची नावे समोर आली नाही. (Truck Jeep Accident In Beed)

हेही वाचा: Enough is Enough! अंत पाहू नका, राऊतांचं ट्वीट