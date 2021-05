अक्षय तृतीयानिमित्त कोरोना बाधीत रुग्णांना रसाची मेजवानी; जिंतूर बाजार समितीचा उपक्रम

जिंतूर ( जिल्हा परभणी ) : शहरातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्यावतीने (Jintur apmc covid center) उभारण्यात आलेल्या कोरोना केअर सेंटरमध्ये अक्षय तृतीयानिमित्ताने रुग्णांना सणाचा आनंद (tasty lunch) घेता यावा यासाठी आमरसाचे जेवण देण्यात आले. (A feast of juice to corona-infected patients on the occasion of Akshay III; Initiative of Jintur Market Committee)

जिंतूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या वतीने कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या पाहता शासकीय तंत्रनिकेतन येथील मुलींच्या वसतीगृहात १०० बेडचे कोरोना सेंटर उभे करण्यात आले.

हेही वाचा - किनवटमधील झळकवाडी पाझर तलावाची दुर्दशा; तलावात पाण्याचा थेंब नाही, बांध झाडाझुडपांनी वेढला

सध्या याठिकाणी कांही रुग्ण उपचार घेत आहेत. कोरोना आजारात रुग्णांना मानसिक धीर देणे गरजेचे असते व आपल्या नातेवाईकांचा आधार मिळणे आवश्यक आहे. म्हणून बाजार समितीचे मुख्य प्रशासक मनोज थीटे हे स्वतः जबाबदारी घेऊन कोरोना सेंटरमध्ये रुग्णांना घरच्या नातेवाईकांची कमी भासू नये यासाठी लक्ष ठेऊन रुग्णांची आस्थेवाईकपणे विचारपूस करुन धीर देण्याचे काम करत आहेत.

ग्रामीण भागात अक्षय तृतीया निमित्ताने घरोघरी आमरसाच्या जेवणाचे आयोजन करण्यात येत असते, म्हणून कोरोना सेंटरमध्ये उपचार घेत असलेल्या रुग्णांना आमरसाचा आस्वाद घेता यावा यासाठी आमरसाचे जेवण देण्यात आले. यावेळी रुग्णांना घरच्या जेवणाची आठवण झाली असल्याने त्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद दिसून आला.

संपादन- प्रल्हाद कांबळे