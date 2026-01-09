Nilanga News : आधार कार्डमधील विसंगतीचा विद्यार्थ्यांना फटका; निलंग्यात सात हजार ८३४ विद्यार्थी ‘अपार’ आयडीविना

निलंगा - केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाअंतर्गत ‘वन नेशन, वन स्टुडंट आयडी’ अर्थात ‘अपार’ आयडी तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर निलंगा तालुक्यात इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांची अपार आयडी नोंदणी प्रक्रिया सुरू असून, आतापर्यंत ४३ हजार ३६४ विद्यार्थ्यांची नोंदणी पूर्ण झाली आहे. मात्र, आधार कार्डमधील माहिती विसंगतीमुळे तब्बल ७ हजार ८३४ विद्यार्थ्यांची नोंदणी अद्याप प्रलंबित आहे..निलंगा तालुक्यात इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंत एकूण ३३६ शाळा असून, त्यामध्ये ५१ हजार ५२३ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. त्यापैकी बहुतांश विद्यार्थ्यांचे अपार आयडी तयार करण्यात यश आले असले तरी उर्वरित विद्यार्थ्यांच्या आधार कार्डमधील नाव, जन्मतारीख, स्पेलिंग किंवा पालकांच्या माहितीत तफावत असल्याने नोंदणी रखडली आहे..ही अडचण दूर करून येत्या २० जानेवारीपर्यंत १०० टक्के अपार आयडी नोंदणी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आल्याची माहिती प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी संतोष स्वामी यांनी दिली. महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेकडून ३१ जानेवारीपर्यंत सर्व विद्यार्थ्यांची अपार आयडी नोंदणी पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.मात्र, निलंगा तालुक्यात ही प्रक्रिया वेळेपूर्वीच पूर्ण व्हावी, यासाठी गटशिक्षणाधिकारी स्वामी यांनी सर्व मुख्याध्यापक व शिक्षकांची बैठक घेऊन काम युद्धपातळीवर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसेच झालेल्या कामाचा सविस्तर आढावाही या बैठकीत घेण्यात आला..अपार आयडी ही विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी नवी शैक्षणिक ओळख असून, त्यामध्ये १२ अंकी एक क्रमांक दिला जाणार आहे. या आयडीमध्ये विद्यार्थ्याच्या प्राथमिक ते उच्च शिक्षणापर्यंतच्या सर्व शैक्षणिक नोंदी डिजिटल स्वरूपात सुरक्षित राहणार आहेत. अपार कार्ड हे आधार कार्डशी संलग्न असणार आहे. त्यामध्ये पालकांच्या आधार क्रमांकाचाही समावेश करण्यात येत आहे.दरम्यान, २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात संभाव्य स्थलांतरित होणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे स्थलांतर रोखावे, तसेच स्थलांतरित विद्यार्थ्यांना शिक्षण हमी कार्ड देण्यात यावे, अशा सूचनाही शिक्षण विभागाकडून देण्यात आल्या आहेत..काय आहे अपार आयडी?अपार आयडी ही डीजी लॉकरसारखी डिजिटल प्रणाली असून, त्यामध्ये विद्यार्थ्यांचे नाव, पत्ता, शाळा-महाविद्यालय, इयत्ता, निकाल, पुरस्कार, शिष्यवृत्ती यासह सर्व शैक्षणिक माहिती संग्रहित असणार आहे.३१ जानेवारीपर्यंत नोंदणी पूर्णचे निर्देशकेंद्र सरकारच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत अपार आयडी नोंदणीचा आढावा घेण्यात येणार असून, प्रलंबित नोंदणी तत्काळ पूर्ण करण्यासाठी जिल्हा, तालुका व केंद्र स्तरावर शिबिरे आयोजित करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत..अपार कार्डमुळे विद्यार्थ्यांची संपूर्ण शैक्षणिक माहिती एकाच डिजिटल ओळखीखाली उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे कागदपत्रांचा त्रास कमी होऊन शिक्षण प्रक्रियेत सुलभता येणार आहे. विद्यार्थ्यांना दाखले, शिष्यवृत्ती, प्रवेश प्रक्रिया यासाठी धावपळ करावी लागणार नाही.- संतोष स्वामी, गटशिक्षणाधिकारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.