मराठवाडा

Nilanga News : आधार कार्डमधील विसंगतीचा विद्यार्थ्यांना फटका; निलंग्यात सात हजार ८३४ विद्यार्थी ‘अपार’ आयडीविना

केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाअंतर्गत ‘वन नेशन, वन स्टुडंट आयडी’ अर्थात ‘अपार’ आयडी तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
APAAR ID

APAAR ID

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

निलंगा - केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाअंतर्गत ‘वन नेशन, वन स्टुडंट आयडी’ अर्थात ‘अपार’ आयडी तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर निलंगा तालुक्यात इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांची अपार आयडी नोंदणी प्रक्रिया सुरू असून, आतापर्यंत ४३ हजार ३६४ विद्यार्थ्यांची नोंदणी पूर्ण झाली आहे. मात्र, आधार कार्डमधील माहिती विसंगतीमुळे तब्बल ७ हजार ८३४ विद्यार्थ्यांची नोंदणी अद्याप प्रलंबित आहे.

Loading content, please wait...
student
Nilanga
adhar card

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com