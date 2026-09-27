Aaditya Thackeray: ‘घोषणा कागदावर, प्रत्यक्ष मदत कुठे?’; दुष्काळ पाहणीवेळी आदित्य ठाकरेंचा सरकारवर निशाणा

-नानासाहेब जंजाळे शेंदूरवादा : शासनाच्या घोषणा केवळ कागदावर आणि बॅनरवर दिसतात; मात्र प्रत्यक्ष मदत शेतकऱ्यांच्या हातात कुठेही दिसत नाही, अशी भावना शेतकऱ्यांमध्ये आहे. गेल्या वर्षी अतिवृष्टीचे ३२ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले; मात्र अद्यापही अनेक शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळालेला नाही, असा आरोप शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते आदित्य ठाकरे यांनी केला..Teacher Success Story: जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ..; बाबांचे स्वप्न लेकीने उचलले खांद्यावर; ज्योती शेलाराची शिक्षणप्रवासाची प्रेरणादायी कहाणी.गंगापूर तालुक्यातील भगतवाडी येथे रविवारी (ता. २७) दुष्काळ पाहणी दौऱ्यानिमित्त ठाकरे यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. त्या वेळी ते बोलत होते. ठाकरे म्हणाले, ‘‘शासन जलयुक्त शिवार योजनेवर कोट्यवधी रुपये खर्च करीत असल्याचा गाजावाजा करते. गेल्या वर्षी याच भागात अतिवृष्टी आणि पूरस्थिती निर्माण झाली होती. मात्र, पाण्याचे योग्य नियोजन न झाल्याने यंदा दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. मुख्यमंत्री आणि मंत्री विधानसभेत उत्तर देताना आपण शेतकऱ्याचा मुलगा असल्याचे सांगतात. मात्र, आज शेतकऱ्यांच्या हातात प्रत्यक्ष मदत पोहोचत नसेल तर ही संवेदनशीलता कुठे आहे?’’.‘‘शासन शेतकऱ्यांचे वीजबिल माफ करीत असल्याचे सांगते; मात्र शेतकऱ्यांना वेळेवर वीज मिळत नसल्याने त्यांची अडचण कायम आहे. शासनाकडून केवळ घोषणा केल्या जात असून प्रत्यक्ष मदत मिळत नाही,’’ अशी टीकाही त्यांनी केली..‘कर्जमाफीसाठी निकषांचा अडथळा’यावेळी शेतकऱ्यांनी पावसाअभावी पिके करपल्याचे सांगत शासनाकडून मदतीसाठी विविध निकष लावले जात असल्याची व्यथा मांडली. शासनाने मोठा गाजावाजा करीत ऐतिहासिक कर्जमाफीची घोषणा केली; मात्र अनेक शेतकरी निकषांमुळे कर्जमाफीपासून वंचित असल्याचे त्यांनी सांगितले..‘‘माफी ही गुन्हेगाराला असते; शेतकऱ्याला नाही. शेतकरी काही गुन्हेगार नाही. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना ज्या पद्धतीने कर्जमुक्ती करण्यात आली, त्याच धर्तीवर यावेळीही शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती मिळावी, यासाठी सरकारला भाग पाडावे,’’ दुष्काळात रोजगार उपलब्ध करावे, शेतकऱ्यांना दुष्काळी अनुदान मोठ्या प्रमाणावर जाहीर करावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी आदित्य ठाकरे यांच्याकडे केली..शेतकऱ्यांनी आपल्या अडचणी मांडल्यानंतर ठाकरे यांनी त्यांच्या प्रश्नांवर संवाद साधला. ठाकरे पुढे म्हणाले की शेतकऱ्यांनी खचून न जाता शासनाला जरी तुमच्या भावना कळत नसल्या तरी आम्ही तुमच्या सोबत आहोत. शासनाला जास्तीत जास्त मदत देण्यास भाग पाडू व पक्षाच्या माध्यमातून जमेल ती मदत आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहचणार आहे. यावेळी शेतकरी ही सदैव आपल्या पाठीशी राहील, अशी भावना यावेळी शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ... यावेळी माजी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, माजी खासदार चंद्रकांत खैरे, पंचायत समिती सदस्य रावसाहेब टेके, सरपंच विनोद इथापे, जिल्हा परिषद सदस्य मनोज पेरे, महिला शेतकरी मेनका कैलास म्हस्के, सुदाम हुले, ज्ञानेश्वर गावंडे, रमेश गवांदे, गोरखनाथ जंजाळे, विभागप्रमुख कारभारी दुबिले, उपजिल्हाप्रमुख अविनाश पाटील, शहरप्रमुख कांता टेमकर, माजी चेअरमन कैलास म्हस्के, गणेश शिंदे, बाळू म्हस्के आदी. मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांची उपस्थिती होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.