Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंसमोर शेतकऱ्यांचा संताप! ५ हजारांची मदत ७० टक्के शेतकऱ्यांना मिळालीच नाही; फायनान्स कंपन्यांचाही तगादा

कायगाव: दुष्काळग्रस्त भागांची पाहणी करण्यासाठी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते आदित्य ठाकरे यांचा दौरा सुरू आहे. बुधवारी (ता.४)रोजी दुपारी १२ वाजता अहिल्यानगरकडे जाताना त्यांनी गंगापूर तालुक्यातील भेंडाळा येथे थांबून शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधला. भेंडाळा गावात दाखल होताच आदित्य ठाकरे यांनी सर्वप्रथम गावातील श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरात दर्शन घेतले. त्यानंतर त्यांनी शेतकऱ्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...७० टक्के शेतकरी मदतीपासून वंचितशासनाने दिवाळीपूर्वी पाच हजार रुपयांची मदत जाहीर केली होती. मात्र प्रत्यक्षात गावातील केवळ ३० टक्के शेतकऱ्यांच्याच खात्यात रक्कम जमा झाली असून ७० टक्के शेतकरी वंचित असल्याचा दावा शेतकऱ्यांनी केला. "आज बाजारात महागाई वाढली आहे. पाच हजार रुपयांत दिवाळी कशी साजरी करायची? मुलांना कपडे घ्यायचे की सण गोड करायचा? शासनाने आमची थट्टा केली आहे," अशी संतप्त प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांनी दिली..शासनाचे आदेश एकीकडे, फायनान्स कंपन्यांचा तगादा दुसरीकडे दुष्काळामुळे आर्थिक परिस्थिती बिकट असताना मायक्रो फायनान्स कंपन्यांकडून कर्जवसुलीसाठी वारंवार फोन येत असल्याची गंभीर तक्रार शेतकऱ्यांनी केली. जिल्हा प्रशासनाने सक्तीची वसुली करू नये असे निर्देश देऊनही प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला..Success Story: रायगडच्या लेकीची आकाशाला गवसणी! सानिका पांगारेची विमान क्षेत्रात भरारी, शिष्यवृत्तीची साथ अन् जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी. या दौऱ्यादरम्यान विरोधी पक्षनेते आ. डॉ. अंबादास दानवे, माजी खा. चंद्रकांत खैरे,उपजिल्हाप्रमुख अविनाश पाटील,माजी उपसभापती पोपटराव गाडेकर, माजी सभापती लक्ष्मणभाऊ सांगळे , काकासाहेब दुबिले, सुभाष कानडे, अंकुश सुंब,पंचायत समिती सदस्य रावसाहेब टेके, शहर प्रमुख कांता टेमकर, पोपट परभणे, अनिस पटेल, विजय लंगोटे, रमेश आरगडे, निवृत्ती गाडेकर, चंद्रशेखर परभने, योगेश आवारे, शिवाजी मिसाळ,दीपक वने,नितीन तांबे , विजय ढोले,किशोर सवाई,बबन प्रधान यांच्या सह आदी शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.