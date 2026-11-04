मराठवाडा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंसमोर शेतकऱ्यांचा संताप! ५ हजारांची मदत ७० टक्के शेतकऱ्यांना मिळालीच नाही; फायनान्स कंपन्यांचाही तगादा

Aaditya Thackeray Meets Farmers Over Pending Drought Relief: दुष्काळी मदत रखडली, फायनान्स कंपन्यांचा वसुलीसाठी तगादा; आदित्य ठाकरेंसमोर शेतकऱ्यांच्या व्यथा
Aaditya Thackeray Farmer Meeting in Gangapur Farmers Raise Questions Over 5000 Drought Aid and Finance Company Loan Recovery

Aaditya Thackeray Farmer Meeting in Gangapur Farmers Raise Questions Over 5000 Drought Aid and Finance Company Loan Recovery

esakal

जमील पठाण
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कायगाव: दुष्काळग्रस्त भागांची पाहणी करण्यासाठी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते आदित्य ठाकरे यांचा दौरा सुरू आहे. बुधवारी (ता.४)रोजी दुपारी १२ वाजता अहिल्यानगरकडे जाताना त्यांनी गंगापूर तालुक्यातील भेंडाळा येथे थांबून शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधला. भेंडाळा गावात दाखल होताच आदित्य ठाकरे यांनी सर्वप्रथम गावातील श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरात दर्शन घेतले. त्यानंतर त्यांनी शेतकऱ्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या.

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