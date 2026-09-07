Phulambri News : काँग्रेसच्या गांधी भवनात सत्तारांची अचानक ‘एन्ट्री’..! भेटीने राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण

फुलंब्री - काँग्रेसच्या गांधी भवनात सिल्लोडचे शिवसेना आमदार अब्दुल सत्तार यांनी अचानक भेट दिल्याने छत्रपती संभाजीनगरच्या राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. काँग्रेसचे खासदार डॉ. कल्याण काळे यांचे बंधू तथा प्रेरणा बँकेचे अध्यक्ष जगन्नाथ काळे यांचा वाढदिवस असल्याने त्यांना शुभेच्छा देण्यासाठी आपण गांधी भवनात आलो असल्याचे आमदार सत्तार यांनी स्पष्ट केले. मात्र, काँग्रेसमधून शिवसेनेत गेलेल्या सत्तारांची काँग्रेसच्या कार्यालयातील अचानक उपस्थिती राजकीयदृष्ट्या चर्चेचा विषय ठरली आहे..गांधी भवन हे काँग्रेसच्या राजकारणाचे शहरातील महत्त्वाचे केंद्र मानले जाते. अशा ठिकाणी सत्तार यांनी अचानक हजेरी लावल्याने त्यांच्या भेटीकडे राजकीय चष्म्यातून पाहिले जात आहे. विशेष म्हणजे, सत्तार यांचे काँग्रेसशी जुने राजकीय संबंध राहिले आहेत. काँग्रेसमधून राजकीय कारकीर्द सुरू केल्यानंतर त्यांनी पुढे शिवसेनेत प्रवेश केला. त्यामुळे सत्तारांची गांधी भवनातील उपस्थिती अनेकांच्या कुतूहलाचा विषय ठरली..जगन्नाथ काळे यांच्या वाढदिवसानिमित्त सत्तार यांनी त्यांची भेट घेत शुभेच्छा दिल्या. वाढदिवसाच्या शुभेच्छांसाठी झालेली ही सदिच्छा भेट असल्याचे त्यांनी सांगितले असले, तरी राजकारणात नेत्यांच्या अचानक भेटीगाठींना वेगवेगळे राजकीय अर्थ लावले जातात. त्यामुळे सत्तार यांच्या या भेटीमुळे स्थानिक राजकीय समीकरणांपासून आगामी घडामोडींपर्यंत विविध चर्चांना सुरुवात झाली आहे..विशेष म्हणजे, खासदार डॉ. कल्याण काळे आणि आमदार अब्दुल सत्तार हे दोघेही मराठवाड्यातील राजकारणातील परिचित चेहरे आहेत. सिल्लोड आणि छत्रपती संभाजीनगर परिसरातील राजकारणात दोन्ही नेत्यांचे स्वतंत्र राजकीय प्रभावक्षेत्र आहे. अशा पार्श्वभूमीवर काळे कुटुंबाशी संबंधित कार्यक्रमाच्या निमित्ताने सत्तार गांधी भवनात पोहोचल्याने राजकीय चर्चांना अधिकच रंग चढला..‘वाढदिवसाच्या शुभेच्छांसाठी आलो’ या सत्तारांच्या स्पष्टीकरणानंतरही त्यांच्या भेटीची चर्चा थांबलेली नाही. ही केवळ कौटुंबिक आणि सदिच्छा भेट होती की आगामी काळातील राजकीय संवादासाठी एक अनौपचारिक पाऊल, याबाबत तर्क-वितर्क सुरू झाले आहेत. मात्र, या भेटीमुळे कोणतेही नवे राजकीय समीकरण आकाराला येत असल्याचे अधिकृतपणे स्पष्ट झालेले नाही..अब्दुल सत्तार हे आपल्या आगळ्यावेगळ्या राजकीय शैलीमुळे नेहमीच चर्चेत राहतात. त्यामुळे काँग्रेसच्या गांधी भवनात त्यांची झालेली अचानक ‘एन्ट्री’ आणि त्यानंतर सुरू झालेल्या राजकीय चर्चांकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. वाढदिवसाच्या शुभेच्छांचे निमित्त असले, तरी सत्तारांच्या गांधी भवनवारीने राजकीय चर्चांना मात्र चांगलेच खाद्य मिळाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.