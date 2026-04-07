Jalkot Crime : दोन पोलीस कर्मचाऱ्यांसह सहा जणांविरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी पोलिसात गुन्हा दाखल

जळकोट - एकुर्गा, ता. जळकोट येथील एका व्यक्तीस आत्महत्येस प्रवृत केल्याप्रकरणी दोन पोलिसासह एकुण सहा जणावर मयत यांची पत्नी शोभा दत्ताञय जायेभाये यांच्या फिर्यादीवरुन जळकोट पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी कि, एकुर्गा, ता. जळकोट येथील मयत दत्ताञय माधवराव जायेभाये (वय-वर्षे ४७) यांना आरोपी तुळशीदास गणपती केंद्रे,गणेश तुळशीदास केंद्रे दोघे रा. एकुर्गा, ता. जळकोट, शिवाजी रामदास केंद्रे (पोलिस स्टेशन वाढवणा कार्यरत), तुळशीराम गणपती केंद्रे यांचा मोठा जावई रा. रामवाडी, ता. चाकुर, तुळशीराम गणपती केंद्रे यांचा मेव्हणा रा. शेलदरा, ता. जळकोट, माणिकराव संतराम कसबे (पोलिस जमादार, पोलिस ठाणे येथे कार्यरत) यांनी वरिल फिर्यादी व मयत यांचे सोबत नेहमी भांडण तक्रारी करुन जिवे मारण्याची धमकी देऊन मयतास आत्महत्येस प्रवृत केल्या प्रकरणी वरील सहा जणावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पुढील तपास उपविभागीय पोलिस अधिकारी अरविंद रायबोळे हे करीत आहेत..