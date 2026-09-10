Maratha Reservation: अभिजित दीपके घेणार मनोज जरांगेंची भेट; तारीख अन् वेळही ठरली

Abhijeet Dipke to Meet Manoj Jarange Patil: मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून देण्यात येणाऱ्या आरक्षण प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील २९ ऑगस्टपासून अंतरवाली सराटी येथे उपोषणाला बसलेले आहेत. मागच्या तेरा दिवसांपासून सरकारच्या शिष्टमंडळाने जरांगे पाटलांसोबत चर्चा केल्या, परंतु त्यातून फारकाही निष्पन्न झालं नसल्याचा जरांगे पाटलांचा दावा आहे..त्यातच आता मनोज जरांगे पाटलांच्या आंदोलनाला कॉकरोच जनता पार्टीचे अभिजित दीपके भेट देणार आहेत. दिपके हे उद्या, शुक्रवार, ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी अंतरवली सराटी येथे जाऊन मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेणार आहेत. या भेटीबाबत अधिकृत माध्यम निमंत्रण जारी करण्यात आले आहे..'येतेच आता मी नांदायला'! स्टार प्रवाहनंतर येतेय झी मराठीची नवी मालिका; मुख्य अभिनेत्रीचं नाव ऐकूनच लागेल ठसका.ही भेट उद्या दुपारी ठीक १२ वाजता अंतरवली सराटी येथे पार पडणार आहे. या भेटीदरम्यान मनोज जरांगे पाटील आणि अभिजित दीपके यांच्यात मराठा आरक्षणाचा सद्यस्थितीतील लढा, आंदोलनाची पुढील दिशा आणि समाजाशी संबंधित महत्त्वाच्या प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..या भेटीनंतर दोन्ही नेत्यांकडून संयुक्त पत्रकार परिषद किंवा माध्यमांशी संवाद साधला जाण्याची शक्यता असून, सर्व वृत्तवाहिन्या, मुद्रित माध्यमे आणि डिजिटल माध्यमांच्या प्रतिनिधींना या वार्तांकनासाठी निमंत्रित करण्यात आले आहे. आगामी राजकीय आणि सामाजिक घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर अंतरवली सराटीतील या भेटीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे..Rohit Sharma Dance: रोहितने माहोल बनवला... Treding गाण्यावर डान्सिंग मुव्ह; मित्रालाही शिकवले... Video Viral.जरांगे पाटलांच्या मागण्या कोणत्या?मराठवाड्यातील मराठा समाजासाठी निजामकालीन 'हैदराबाद गॅझेटियर' लागू करणे. सातारा, औंध, कोल्हापूर, गव्हर्नमेंट गॅझेट्स लागू करून त्यानुसार कुणबी दाखले देणे. न्यायमूर्ती शिंदे समितीने शोधलेल्या नोंदींनुसार सर्व पात्र व्यक्तींना व त्यांच्या वारसांना तातडीने कुणबी जात प्रमाणपत्र व व्हॅलिडिटी देणे. कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी शपथपत्राच्या आधारे नातेवाईकांना दाखले देण्याची प्रक्रिया सुलभ करणे. दाखले देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या किंवा अडवणूक करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करणे. जात प्रमाणपत्र पडताळणी आणि दाखला वाटपाचा दर आठवडा/पंधरवड्याला उच्चस्तरीय आढावा घेणे व स्वतंत्र यंत्रणा उभारणे. राज्यभरात मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान आंदोलकांवर दाखल झालेले सर्व पोलीस गुन्हे बिनशर्त आणि तात्काळ मागे घेणे. आरक्षण आंदोलनात बलिदान दिलेल्या/शहीद झालेल्या आंदोलकांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत व शासकीय नोकरी देणे. अंतिम आरक्षणाचा प्रश्न पूर्णपणे सुटेपर्यंत मराठा विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक प्रवेश आणि नोकरभरती प्रक्रियेत कायदेशीर संरक्षण देणे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.