Latur CJP School Audit: कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके उद्या लातूर दौऱ्यावर; ‘CJP चे स्कूल ठीक करो’ अभियानातून चार शाळांचे सोशल ऑडिट

औसा : कॉक्रोच जनता पार्टीचे (CJP) संस्थापक अभिजीत दिपके गुरुवारी (ता. २०) लातूर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येत असून, त्यांच्या दौऱ्याची सुरुवात औसा तालुक्यातील उजनी येथून होणार आहे. ‘CJP चे स्कूल ठीक करो’ या अभियानांतर्गत जिल्ह्यातील चार शाळांना भेटी देऊन तेथील शैक्षणिक सुविधा, विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध मूलभूत सोयी-सुविधा तसेच शाळांची प्रत्यक्ष परिस्थिती जाणून घेतली जाणार आहे..देशभरात सुरू असलेल्या ‘स्कूल ठीक करो’ अभियानाच्या माध्यमातून सरकारी शाळांमधील परिस्थितीचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. याच अभियानाचा भाग म्हणून दिपके हे लातूर जिल्ह्यात येत असून, शाळांना प्रत्यक्ष भेट देऊन तेथील समस्या समजून घेण्याबरोबरच संबंधित प्रश्न प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे..दौऱ्याची सुरुवात सकाळी १० वाजता उजनी येथील जिल्हा परिषद शाळेच्या भेटीने होईल. त्यानंतर सकाळी ११ वाजता एकंबी (ता. औसा) येथील जिल्हा परिषद शाळेचे सोशल ऑडिट करण्यात येणार आहे. या वेळी शाळेतील उपलब्ध सुविधा, शैक्षणिक वातावरण, विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या मूलभूत सोयी तसेच आवश्यक असलेल्या सुविधांचा आढावा घेतला जाणार आहे..यानंतर दुपारी १२.३० वाजता औसा शहरातील जुन्या बसस्थानकाच्या मागील जिल्हा परिषद केंद्रीय शाळेला भेट देण्यात येणार आहे. या शाळेतील सुविधांची पाहणी करून विद्यार्थ्यांना भेडसावणाऱ्या अडचणी जाणून घेतल्या जाणार आहेत. दौऱ्याच्या पुढील टप्प्यात दुपारी २.३० वाजता लातूर शहरातील लेबर कॉलनी येथील साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे लातूर शहर महानगरपालिका शाळा क्रमांक २६ येथे सोशल ऑडिट केले जाणार आहे..या अभियानात केवळ शाळांची पाहणी न करता, शाळांमध्ये प्रत्यक्षात उपलब्ध असलेल्या सुविधा आणि विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या सोयी यांची वस्तुस्थिती जाणून घेण्यावर भर दिला जाणार आहे. शाळांच्या समस्या, आवश्यक सुविधा आणि प्रशासनाकडून अपेक्षित उपाययोजना याबाबतही संबंधितांशी चर्चा केली जाणार असल्याचे आयोजकांकडून सांगण्यात आले..दरम्यान, अभिजीत दिपके यांच्या लातूर जिल्हा दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर इलेक्ट्रॉनिक तसेच प्रिंट माध्यमांच्या प्रतिनिधींना उपस्थित राहून अभियानाचे वार्तांकन करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. CJPचे राष्ट्रीय संघटन प्रमुख अजिंक्य शिंदे यांनी माध्यम प्रतिनिधींना हे आवाहन केले आहे..दौऱ्याचे वेळापत्रकउजनी जिल्हा परिषद शाळा — सकाळी १० वाजताएकंबी जिल्हा परिषद शाळा — सकाळी ११ वाजताऔसा जिल्हा परिषद केंद्रीय शाळा — दुपारी १२.३० वाजतालातूर मनपा शाळा क्र. २६ — दुपारी २.३० वाजताया दौऱ्यामुळे जिल्ह्यातील सरकारी शाळांमधील सुविधा आणि त्यांच्या प्रत्यक्ष स्थितीचा मुद्दा चर्चेत येण्याची शक्यता असून, अभियानातून शाळांच्या प्रश्नांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.