दोन दिवसांत चारशेंवर मजुरांचे स्थलांतर

सोयगाव (जि.औरंगाबाद) ः सोयगावसह तालुक्‍यात दुष्काळाची धग अधिकच तीव्र होत आहे. मजुरांना कुटुंबाची चिंता लागली असल्याने तालुक्‍यात दोन दिवसांत चक्क चारशेंवर मजुरांनी कुटुंबांसह स्थलांतर केल्याचे रविवारी उघड झाले आहे. आदिवासी तालुका म्हणून सोयगावची ओळख आहे. सततच्या पावसाने पिकांचे झालेले नुकसान आणि परतीच्या पावसानंतर वाढलेली उन्हाची धग तीव्र झाल्याने सोयगावला दुष्काळाचे चटके बसत आहेत. पिकांचे नुकसान झाल्याने शेतकरीही हतबल झालेला आहे. शेतीकामे अद्यापही ठप्प झालेली आहेत. पिकांवर उत्पन्नच नसल्याने मजुरांची चिंता वाढली आहे. बेरोजगार तरुणांच्या हातांना कामे नाहीत. बेरोजगारांसाठी शासनातर्फे कोणत्याही उपाययोजना हाती घेतलेल्या नसल्याने तरुणांना शहराची ओढ लागली आहे. मजुरांनी कुटुंबांसह पायी स्थलांतर केल्याचे आढळून येत आहे. ऐन विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर वाढलेल्या स्थलांतरासाठी शासनच कारणीभूत असल्याचे स्थलांतरित झालेल्या मजुरांनी सांगितले. शासनपातळीवर रोजगार हमी योजनेची कामे बंद करून प्रशासन महिनाभरापासून निवडणुकीच्या कामात गुंतले आहे. शेतकरी दुष्काळाच्या चक्रात अडकला असून, मजुरांची उपासमार होत आहे. झालेला पाऊस पिकांना नुकसानकारक ठरला असताना, दुसरीकडे मात्र तालुक्‍यात विक्रमी पावसाची नोंद झाल्याचे प्रशासनाच्या वतीने दर्शविण्यात आले. रोजगार हमीची कामे सुरू होणे अशक्‍य झाले आहे. त्यामुळे मजुरांची कोंडी झालेली आहे. निवडणुकांमुळे विभागच बंद निवडणुकांच्या कामामुळे पंचायत समिती आणि तहसील विभागाचा रोजगार हमी योजना विभागच बंद झालेला आहे. त्यामुळे जॉबकार्ड घेऊन कामे मागण्याची वेळ मजुरांवर आली आहे.

मजुरांनी अखेर कंटाळून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी स्थलांतर सुरू केले आहे. त्यामुळे आदिवासी सोयगाव तालुक्‍यातील वाडी, वस्त्या, तांडे ओस पडले आहेत. तालुक्‍यातील बहुतांश गावात शांतता पसरली आहे. तरुणांचा मतदानाचा

हक्क हिरावला बेरोजगार तरुणांनी नुकतेच नवमतदार म्हणून निवडणूक विभागात नोंदणी केलेली आहे. नोंदणी केलेल्या तरुणांच्या हाताला काम नसल्याने शहराकडे गेलेल्या तरुणांचा मतदानाचा पहिला हक्क हिरावून घेतला आहे. मजुरांच्या व तरुणांच्या स्थलांतराने सोयगाव तालुक्‍याला मतदानाचा टक्का घसरणार असल्याची भीती व्यक्त होत आहे.



Web Title: Above Four Hundred Labourers Migrate Within Two Days