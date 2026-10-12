मराठवाडा

Kaygaon Accident : ड्युटीवर चाललेल्या जवानांचा अपघात; दुचाकी ट्रकखाली गेल्याने दोघे ठार

भीषण अपघातात ड्युटीवर चाललेल्या सशस्त्र सेना दलाच्या जवानासह त्यांच्या सोबत असलेल्या व्यक्तीचाही मृत्यू
Jawan Somnath jadhav

Jawan Somnath jadhav

sakal

जमील पठाण
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कायगाव - येवला-वैजापूर रोडवरील नांदगाव फाट्याजवळ पुलावर झालेल्या भीषण अपघातात ड्युटीवर चाललेल्या सशस्त्र सेना दलाच्या जवानासह त्यांच्या सोबत असलेल्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला.

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